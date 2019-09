Re: “Non vedo l’ora di gareggiare”

– Gianmarco Tamberi si nasconde, non vuole le luci dei riflettori su di sé, almeno per una volta. La speranza dell’atletica azzurra è che Gimbo possa dare spettacolo in finale, ma prima deve passare per le qualificazioni del salto in alto al Mondiale di Doha (martedì 1, ore 15.50 italiane). “Siamo a ottobre e praticamente per me è l’esordio stagionale, spero finisca bene. Quest’anno è stato particolare, pieno di imprevisti e problemini. Non gareggio da tre mesi: la cosa mi dovrebbe buttar giù e invece mi carica da morire. Le condizioni fisiche non sono al top, e di conseguenza devo compensare con la componente mentale. Tante cose non mi hanno permesso di scendere in pedana, gareggio con me stesso e contro me stesso. Ce l’ho un po’ con Tortu perché non mi ha fatto dormire per l’adrenalina, la sua finale mi ha dato una carica pazzesca, è stato davvero bravo”. Tamberi non sarà l’unico altista in gara, c’è anche Stefano Sottile: “Per me è stato un anno emozionante, tra il primo 2,30 inaspettato di Rieti e il 2,33 di Bressanone. Cercherò di dare il massimo in questa qualificazione sperando nella finale. Essere a un Mondiale accanto a Gimbo mi gasa ancora di più”.

L’Italia segue con ansia e grande attesa anche Davide Re, impegnato nelle batterie dei 400 metri al termine di un anno da incorniciare: “Il mio 2019 è stato emozionante: prima il record italiano di 45.01 che mi ha lasciato tanti stimoli per andare oltre, poi il nuovo miglioramento di 44.77 a La Chaux de Fonds. Non vedo l’ora di gareggiare, non ce la faccio più ad aspettare. In questo momento sto bene fisicamente, di testa sono davvero motivato e non posso nascondermi dietro a un dito, il mio obiettivo è la finale. Con i tempi che ho fatto registrare quest’anno, si può fare”.