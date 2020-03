“Al lavoro per nuove date”

I Mondiali di atletica di Eugene slittano al 2022. Le nuove date dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020, che si terranno dal 23 luglio all’8 agosto 2021, fanno inevitabilmente spostare di un anno la competizione iridata, inizialmente prevista in Oregon dal 6 al 15 agosto 2021.

“Stiamo lavorando con gli organizzatori dei nostri Mondiali di Eugene per trovare le nuove date nel 2022”. Questo il comunicato della ‘World Athletics’, la ex Iaaf, che ha dunque deciso lo slittamento di un anno della manifestazione in seguito all’annuncio ufficiale del Cio su Tokyo 2020. Una sorta di reazione a catena. “Sosteniamo la scelta delle nuove date del 2021 per le Olimpiadi di Tokyo 2020, annunciate dagli organizzatori giapponesi e dal Cio. Ciò darà modo ai nostri atleti di tornare ad allenarsi e a competere nei tempi giusti. Tutti dobbiamo essere flessibili e arrivare a un compromesso”. La WA è inoltre in contatto con gli organizzatori dei Giochi del Commonwealth (1-7 agosto 2021) e degli Europei, quest’anno previsti dal 26 al 30 agosto a Parigi.