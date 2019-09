Filippo Tortu si è qualificato per la finale dei 100 metri dei Mondiali di atletica a Doha piazzandosi al terzo posto della sua semifinale, con il tempo di 10″11. Era dal 1987 Roma con Pavoni che un azzurro non centrava un simile risultato.

Niente da fare invece per l’altro azzurro Marcell Jacobs. Nella prima batteria di semifinale il bresciano nato a El Paso (Usa), ha chiuso al settimo posto con il tempo di 10″20. L’americano Coleman si conferma l’uomo da battere fissando il crono in 9’88, davanti al canadese Brown (10’12). Entrambi approdano direttamente in finale. “Sono molto amareggiato, come già detto non era venuto qui solo a fare da comparsa. La finale era alla mia portata, bastava un 10″12. Ho avuto un gran problema in partenza e non sono riuscito ad attivarmi. E lì che è mancato qualcosa. Ero molto carico, mi stavo gasando. Mi sono ceduto gli appoggi nei primi due/tre appoggi e nei 100 metri se sbagli una virgola è finita. Ci credevo a questa finale”, ha detto Jacobs ai microfoni di Raisport.