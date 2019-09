Il dominio cinese “griffato” Sandro Damilano

Oro, argento e bronzo: la marcia femminile cinese centra una fantastica tripletta ai Mondiali di atletica ed entra nella storia. Le marciatrici cinesi hanno dominato la 20 chilometri sulle strade di Doha occupando tutte e tre le posizioni sul podio, un exploit mai accaduto prima al femminile. A dettare legge è Liu Hong, protagonista dell’allungo vincente nel tratto conclusivo, per conquistare il terzo oro iridato della carriera che si aggiunge a quelli del 2011 e 2015. Dopo un break di un paio di anni per maternità, la primatista del mondo e campionessa olimpica torna a imporsi con 1 ora 32’53” davanti alle connazionali Qieyang Shenjie, 1 ora 33’10”, e Yang Liujing, 1 ora 33’17”.

Dietro a questo incredibile, seppur un po’ annunciato successo, c’è la mano di un italiano. E’ quella di Sandro Damilano, piemontese di Scarnafigi, il tecnico di questa nobile ed antica specialità più titolato al mondo. Ha portato suo fratello Maurizio all’oro olimpico a Mosca ’80 sulla 20 km e due volte a quello iridato (Roma ’87 e Tokyo ’91 sempre sulla 20 km) e dal 2009 è tecnico della federazione di Pechino. Ha insegnato ai cinesi la marcia e adesso, sia tra gli uomini che tra le donne, dominano il mondo mettendo in riga le scuole sudamericane e russe. Damilano, classe 1950, per l’Italia è stato per tanti anni commissario tecnico, ha portato a tanti successi i suoi fratelli Maurizio e Giorgio, ma anche Alex Schwazer, Erika Alfridi, Elisabetta Perrone ed Elisa Rigaudo. Il medagliere personale del guru del tacco-punta parla di oltre 80 medaglie, 27 d’oro, in manifestazioni internazionali.

La squalifica della Jiayu nega un fantastico poker

Questa notte le atlete del tecnico piemontese hanno scritto una importante pagina di storia, non solo per la Cina. Ha trionfato con una cavalcata vincente l’allieva di spicco di Damilano, Liu Hong, andata a prendersi il terzo oro mondiale dopo quelli di Daegu 2011 e Pechino 2015, che va a far compagnia anche a quello olimpico di Rio 2016 e ai primati mondiali della 20 e 50 chilometri. Hong (1 ora 32’53) ha gestito a suo piacimento una gara caratterizzata dal caldo-umido. L’argento è andato a Qieyang Shenjie (1h33’10) staccata dalla connazionale a un chilometro e mezzo dall’arrivo, bronzo a Yang Liujing (1h33’17) mentre quello che sarebbe stato il poker è stato vanificato dalla squalifica della campionessa uscente Yang Jiayu.

Palmisano 13esima, 17° posto per Trapletti

Nella storia della marcia ai Mondiali una sola volta i marciatori della stessa Nazione avevano monopolizzato il podio: accadde nella 20 km maschile del Mondiale di Edmonton 2001 quando la Russia fece primo, secondo e terzo con Roman Rasskazov, Ilya Markov e Viktor Burayev. C’era attesa per l’Italia, in particolare con Antonella Palmisano, il bronzo iridato di Londra 2017 e nella rassegna continentale della scorsa estate a Berlino. Niente da fare per l’atleta pugliese di Mottola mai nel gruppo di testa e poi entrata in crisi fino a chiudere in tredicesima piazza (1h37’36). Diciassettesima ha chiuso invece la milanese Valentina Trapletti in 1 ora 38’22” .