E’ il terzo podio mondiale per Di Martino

– Un’altra medaglia iridata per Antonietta Di Martino. Mancava solo l’ufficialità che adesso è arrivata: in una cerimonia che si terrà durante i Mondiali di Doha, al via tra un mese esatto (in scena dal 27 settembre al 6 ottobre), l’azzurra riceverà infatti il bronzo iridato di Berlino 2009 del salto in alto, a causa della squalifica per doping della russa Anna Chicherova, sanzionata nel febbraio dello scorso anno.

All’Olympiastadion, dieci anni fa, la primatista italiana sfiorò il podio, piazzandosi quarta con 1,99 nella gara vinta dalla croata Blanka Vlasic (2,04). Lo stop della Chicherova, allora argento, fa quindi guadagnare una posizione alla tedesca Ariane Friedrich che prende l’argento e alla saltatrice di Cava dè Tirreni, che arricchisce così la propria bacheca di successi, già nobilitata da altri due podi mondiali (argento nel 2007 e bronzo nel 2011), dall’argento dei Mondiali indoor 2012 e da un oro (2011) e un argento (2007) agli Euroindoor.

“Molto contenta, una medaglia che sentivo mia”

“Sono molto contenta di ricevere questa medaglia, la sento mia e la aspettavo dallo scorso anno. Quel podio mancato mi era rimasto in testa, il quarto posto mi stava stretto e qualcosa mi diceva che quella medaglia doveva essere mia. Sarà una grande emozione riceverla a Doha, durante un campionato mondiale”, ha dichiarato Di Martino, primatista nazionale con 2,04 indoor e 2,03 all’aperto, oggi 41enne, mamma di Francesco, nato nell’agosto del 2017. Il bottino azzurro di Berlino 2009, senza medaglie “sul campo”, si impreziosisce quindi di un altro podio, dopo il bronzo assegnato due anni fa a Giorgio Rubino nella 20 km di marcia per via della squalifica del russo Valery Borchin.