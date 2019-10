– Etiopia in festa alla maratona di Venezia. Tesfay Anbesa conquista la 34a edizione della corsa lagunare in 2:10’50” bissando il successo nel 2018 del connazionale Gebre Ayenew. Un successo a sorpresa per il classe 1997, considerato sì tra i favoriti ma dietro a nomi più esperti come il keniano Henry Kiprop, secondo al traguardo dopo una gara da protagonista in cui ha guidato sempre il gruppo di otto atleti in testa, selezionandolo con due scatti. Il primo, sul Ponte della Libertà, ha dimezzato gli avversari, fino a quel momento compatti, mentre il secondo ha portato al duello finale con Anbesa che lo ha superato poco prima del ponte sul Canal Grande.

Terzo gradino del podio per l’altro keniano Andrew Ben Kimtai che si è staccato dai primi due all’ingresso del centro storico senza riuscire a recuperare. Il risultato della gara maschile non nega però il 28° successo alla maratona di Venezia del Kenya che ringrazia la straordinaria prova di Judith Korir, dominatrice della corsa femminile sin dal primo chilometro quando ha iniziato un testa a testa con la connazionale Cyntia Jerop. Sul Ponte di San Giuliano, la vincitrice dell’ultima maratona di Belgrado ha cambiato marcia staccando con decisione Korir e gestendo la gara fino al traguardo. Tra gli italiani bene Said Boudalia, settimo, e Cecilia Flori, sesta.