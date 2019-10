– Oltre 7000 partecipanti, 42 chilometri e 195 metri da Stra fino a Riva Sette Martiri e oltre 30mila euro di montepremi complessivo. Questi i numeri principali della 34a edizione della maratona di Venezia che prenderà il via domenica 27 ottobre (). Una corsa storica per l’Italia considerando che è stata la prima ad essere riconosciuta dall’AIMS, Association of International Marathons and Distance Races, nel 1986, data della prima edizione, vinta da Salvatore Bettiol e Paola Moro. Con il tempo la gara si è sempre più internazionalizzata e ormai conta atleti provenienti da tutto il mondo: a partire dai fenomeni kenioti, specialisti della distanza, che dal 1998 dominano la maratona di Venezia con 27 vittorie tra gara maschile e femminile. Anche quest’anno saranno i favoriti insieme agli etiopi in gara. Sommando i successi delle due Nazioni africane, agli altri restano le briciole con tre successi per l’Italia, due per la Francia e uno per l’Ungheria. L’ultimo azzurro a conquistare la maratona di Venezia è stato Eyob Faniel, nato ad Asmara, in Eritrea, ma nel nostro Paese dal 2004.

Se la lotta per il primo posto sarà ristretta a pochi nomi, la gara lagunare sarà una sfida per migliaia di appassionati che si preparano tutto l’anno per affrontare il 42 chilometri simbolo dell’atletica leggera e delle Olimpiadi. Come nelle passate edizioni la gara partirà da Villa Pisani di Stra per poi passare lungo la Riviera del Brenta, Marghera e Mestre prima di raggiungere Venezia attraverso il Ponte della Libertà. Da lì il percorso si dividerà tra la rinnovata area portuale e le calli del centro con il passaggio per la Giudecca, la Punta della Dogana, il Canal Grande e Piazza San Marco, acqua alta permettendo, fino al traguardo di Riva Sette Martiri. Un percorso piatto e veloce con tre brevi tratti in salita nella seconda metà di gara e un pavè nei 100 metri prima dell’arrivo.