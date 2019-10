Larissa e i suoi fratelli. Giovanissimi atleti si nasce, azzurrini si diventa, poi da azzurri si sogna (e qualche volte si toppa). Ma non c’è altra strada: è lì che bisogna arrivare, possibilmente più forti di prima e possibilmente integri. Il percorso è chiaro, molto meno il modo giusto di percorrerlo. Questo dice la storia. Tanti ragazzi promettenti, alcuni persino vincenti, si sono persi in quella specie di buco nero che è il cruciale passaggio dalla fase “adolescenziale” alla fase “assoluta”. Piccoli campioni che per un motivo o per un altro (ma c’era sempre un motivo) hanno illuso, prima di tutto se stessi. Abbiamo visto più di una volta potenziali “crack” rallentare di colpo, spegnersi, distrarsi o non riprendersi più (al 100%) da un infortunio. Alla fine molti di loro hanno cambiato mestiere. Uno spreco e forse troppe imprecisioni di gestione: “E’ stato così purtroppo, ma stiamo lavorando per questo, abbiamo di fronte una nuova esigenza per agevolare lo sviluppo dei ragazzi: si tratta di una vera e propria ristrutturazione sociale della vita dell’atleta – ammette Antonio Andreozzi, dt delle giovanili della Fidal -. Conta toccare ogni aspetto della loro quotidianità, occorre interessare il campo, la vita privata, la scuola, debbono essere coinvolti allenatori, famiglia. L’atleta deve prendere consapevolezza di sé, dei propri talenti, senza far deflettere l’ambizione, senza averne paura”. Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre sono in (maxi) raduno a Grosseto i 98 “baby” dell’atletica italiana guidati idealmente da Larissa Iapichino, vertice qualitativo della spedizione conoscitiva, e concretamente gestiti da Andreozzi, che si occupa di tutto ciò che concerne l’attività dall’U23 in giù. L’obiettivo è seminare, raccogliere, costruire e perfezionare la crescita. In sequenza.

Il patrimonio c’è, gli Europei U20 di Boras in Svezia, a metà luglio, hanno raccontato di un’atletica che può arrivare seconda nel medagliere dietro soltanto alla Gran Bretagna, che è una portaerei sportiva (noi al confronto siamo un dorato peschereccio pieno di cose buone appena pescate…). Cinque medaglie d’oro, tre d’argento, tre di bronzo. Dei freschi campioni europei U20 (Scotti, Paissan, Fontana, Iapichino, Visca) a Grosseto c’è soltanto Larissa, che di anni ne ha ancora talmente pochi (e ha vinto l’oro da U18!). Gli altri sono già considerati assoluti o alle porte del loro futuro (e speriamo che tengano botta). Per azzerare gli errori del passato, occorrerà fare subito due cose: smettere di considerare lo sviluppo e la maturazione “assoluta” come traguardi comunque accessibili, quando c’è il talento e, secondo step, tornare a spingere sui tasti giusti: “Succede spesso a chi entra nei gruppi militari – sottolinea Andreozzi -. Si adagiano un po’, come se quell’approdo sia un arrivo, mentre è soltanto una partenza. Purtroppo tutto ciò si manifesta quasi a livello inconscio”. Quindi è difficile intercettare il problema nel momento in cui si manifesta: “Studiare per provvedere al domani, certo, ma bisogna concentrarsi sulla vita attuale, sul campo, sulla pista, sui risultati”. Certo per la formazione l’atletica è spietata: “E’ uno sport che non ripaga quasi mai degli sforzi effettuati – ammette il dt delle giovanili azzurre – e molti ragazzi se ne rendono conto e non sempre, quando le cose vanno male, trovano le giuste contromisure”. Ora la federazione ha capito, sicuramente più di prima. “Per quanto riguarda i giovani, se ci chiedono l’assistenza di un mental coach noi lo mettiamo a disposizione. Ma stiamo anche formando i tecnici, perché spazino anche oltre l’allenamento tradizione, quello visibile. E poi c’è l’effetto emulazione. L’esperienza di Tortu deve essere un’ispirazione per chi verrà dopo di lui. Personaggi come Filippo hanno una doppia funzione: sono campioni ma sono anche un modello di riferimento per le generazioni successive”. Il raduno di Grosseto serve anche per incontri, approfondimenti collettivi e individuali: “Parliamo anche di come rapportarsi al mondo esterno e di come, diciamo così, non farsi travolgere dai social”, conclude Andreozzi. L’obiettivo per Larissa e i suoi fratelli sono gli Europei U18 di Rieti (2-5 luglio) e i Mondiali U20 di Nairobi (7-12 luglio). Tokyo no: il “Tokyo-Ga”, il viaggio a Tokyo, non è ancora per loro. Però se Larissa…