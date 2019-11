Sapevano tutti che una scure avrebbe cominciato ad abbattere il tronco dell’albero maestro dell’atletica. Problemi di quattrini, come sempre. Ma vedere in atto e toccare con mano gli effetti del “cambiamento climatico” dello sport di Bolt è una sensazione difficile da spiegare: è una specie di mutilazione assistita. Anche i 200, tra le tante discipline parzialmente cancellate, non si correranno più nella finale di Diamond League. I 200, proprio quelli, sì, quelli di Bolt, di Mennea, di Johnson, ovviamente di Berruti. I 200 ai quali stavano cominciando a garantire il rilancio (nazionale almeno) Tortu e Desalu. Niente da fare. Troppe gare per un solo evento, come lo è una tappa di Diamond League. La legge del più forte si applica soltanto quando ci sono di mezzo interessi planetari, come la gestione dei diritti televisivi. Perché all’origine del taglio della Iaaf, se qualcuno non l’avesse ancora capito, c’è proprio questo: una drastica capitolazione “tematica” di fronte alle esigenze dello spettacolo (non più di 90 minuti di spettacolo a manifestazione per 14 tappe più una sola finale a Zurigo). La forma che diventa contenuto. E poco importa se per raggiungere il traguardo si disperde il valore dell’atletica, che prende appunto forma e spessore proprio dalla diversità dei gesti effettuati e offerti, poco importa se verranno a mancare anche disco, triplo e 3000 siepi, per arrivare infine a un massimo di 12 discipline maschili e femminili.

Può darsi che il business vada più veloce di Noah Lyles (l’erede potenziale di Bolt), anche se ci permettiamo di nutrire qualche dubbio. Di sicuro la frusta degli affari ha colpito la schiena di uno sport che ha bisogno di “eroi” mentre in questo modo, al contrario, l’unico risultato che si ottiene è di allontanare “eroi” come Lyles, Taylor, Claye, gente che ha fatto e sta facendo la storia, ai quali non sarà più concesso di misurarsi per la conquista del “diamante”. Solo poche tappe della Diamond League avranno le gare prescelte (per l’esclusione): nel 2020 vedremo solo cinque 200, nel 2021 forse anche meno. Saranno una specie di contorno e progressivamente tenderanno a sparire (attenzione! I 200 ad alto livello già non esistono più indoor ma per altri motivi). Gli atleti coinvolti nella grandezza di queste prove continueranno a fare storia, ma dovranno cercarsi altri palcoscenici (il circuito della Iaaf Challenge, Europei, Mondiali, Olimpiadi) perché il circuto più importante del calendario, schiavo di un sistema che privilegia l’utenza lontana, ossia quella televisiva, a quella diretta, ossia quella dello stadio), ha deciso che presto ne farà a meno.

Se veramente l’atletica potesse fare a meno di loro, sarebbe uno sport in salute. Ma non lo è. Ha bisogno di innovazioni, non di castrazioni logistiche. Ha bisogno di incentivi per la formazioni degli atleti giovani, non di taglia e cuci d’emergenza che vanno addirittura a cancellare almeno quattro discipline storiche fra cui i 200 e il triplo, le discipline di Bolt, come detto, e di un tizio preso a caso negli almanacchi come Jonathan Edwards. Forse la Iaaf non poteva che sottomettersi al volere dei poteri forti, che sono quelli gestiti da chi si mette la mano in tasca e alla fine, anche di mignolo, di riffa o di raffa, trova sempre qualcosa. Forse la Iaaf punta solo alla sopravvivenza (la propria sopravvivenza). Ma non è detto che la strada migliore sia quella di accettare un patto scellerato, così come non si capisce come possa la “street athletics”, le gare in città su piste srotolate la sera prima, garantire spettacolo vero se organizzata, come si paventa, sotto forma di evento seriale con tanto di punti buoni per il ranking (un atleta di medio-alto livello può ragionevolmente pensare di andare a fare un “personale” a Piazza del Popolo?): “Nell’anno olimpico c’è congestione tra 200 e 100 e fra triplo e lungo”, questa la timida spiegazione. “E disco e 3000 siepi sono le prove meno amate dagli amanti dell’atletica”, è la chiusa. Sarà. Ovviamente, dovendo restringere il campo (nel vero senso della parola) a novanta minuti di programma tv, non un secondo di più, da qualche parte dovevano pur tagliare. Non c’è discussione. Ma il dimagrimento, anche se a prima vista è meglio dell’ingrasso, può uccidere. A chi conviene?