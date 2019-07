Giomi: “Ultimi risultati un successo del nostro sistema”

– L’atletica leggera italiana può guardare al futuro con fiducia, se non addirittura ottimismo. Ne è convinto il presidente della Fidal, Alfio Giomi, commentando i risultati azzurri maturati in questa prima parte della stagione, culminati in un luglio di emozioni forti tra gli Europei Under 23 di Gavle e la rassegna continentale Under 20 di Boras, e infine negli Assoluti di Bressanone illuminati dal 2,33 nell’alto di Stefano Sottile nella giornata conclusiva.

“L’atletica italiana gode di buonissima salute – spiega Giomi in un’intervista sul sito della federazione – Non esiste un merito specifico: se oggi abbiamo un’atletica giovane e brillante il merito è di una serie di fattori che posso sintetizzare nel ‘sistema atletica’: il successo parte dal lavoro delle società, caposaldo del sistema; dalla crescita del binomio tecnico-atleta, dal lavoro in periferia delle strutture tecniche territoriali, dagli importanti investimenti sul settore tecnico e dai progetti mirati sui singoli atleti, che sono fondamentali, un esempio su tutti Jacobs e Camossi trasferiti a Roma. Questo lavoro, avviato da anni dalla Fidal, ha bisogno di trovare, e sta trovando, il sostegno necessario per emergere a livello internazionale. È la strada giusta e continueremo”.

“Italia bellissima agli Europei under 20”

Il numero uno federale traccia quindi un bilancio degli ultimi risultati. “Bressanone ha detto che i nostri giovani sono diventati protagonisti tra i grandi – sottolinea Giomi – Non c’e’ dubbio che sia in atto un ricambio generazionale, mai tanti atleti giovani hanno ben figurato nei campionati italiani assoluti. Si era già capito dalle trasferte internazionali delle scorse settimane, emozionanti perché l’Italia è stata protagonista come atteggiamento e non soltanto per le medaglie. Penso al numero complessivo di finalisti e alla fortissima capacità di essere squadra, in pista e sugli spalti. Soprattutto Boras, con il record dei 5 ori e delle 11 medaglie, ha dato a tutta l’atletica europea l’immagine di un’Italia bellissima”.

“Tortu e Tamberi pronti per i Mondiali di Doha”

Poi Giomi si sofferma sui big dell’atletica azzurra, ovvero Tortu, Tamberi e Vallortigara, in questo momento fermi ai box. “Tortu ha avuto un infortunio muscolare di non lievissima entità correndo a Stanford i 100 metri in Diamond League. Riguardando il video della gara, si vede che sbanda e in un appoggio tocca quasi la linea della corsia. Nei giorni successivi si è fermato per un periodo di assoluto riposo, poi ha ripreso la riabilitazione e grazie alla grande professionalità del suo staff e al suo lavoro intensissimo si può dire che sia in fase di guarigione. Purtroppo non possiamo pensare di convocarlo per gli Europei a squadre di Bydgoszcz, contrariamente a quanto previsto per una frazione della staffetta 4×100. Comunque il recupero prosegue ed è tale che ci fa essere ottimisti per un pieno utilizzo ai Mondiali di Doha. Su Gianmarco Tamberi, dico che una serie di piccolissimi infortuni ne hanno ritardato la condizione ma siamo certi sarà pronto per Doha ed è bellissimo che uno dei competitor sia Stefano Sottile – spiega il presidente della Federazione italiana atletica leggera -. Nel caso di Elena Vallortigara, è previsto il suo rientro ai primi di settembre: sta recuperando da un infortunio molto serio”.

Europei 2024, domani l’invio della candidatura di Roma

Infine Giomi parla del progetto degli europei di Roma 2024. “Abbiamo completato il lavoro e domani verrà inviata la candidatura alla European Athletics. Nel mese di ottobre ci sarà la visita dei delegati a Roma per verificare in loco quello che abbiamo scritto e intanto continueremo a perfezionare il dossier”, conclude il massimo dirigente della Fidal.