Ha fatto in tempo, praticamente per una questione di minuti, a stabilire il nuovo primato italiano di maratona (si dice miglior prestazione). Poi hanno chiuso tutto. Mentre ad Ancona, il 23 febbraio scorso, andavano in scena gli Assoluti Indoor, Eyob Faniel, 27 anni, correva a Siviglia: “Sembra un altro mondo, sembrano passati dieci anni, abitudini cambiate e soprattutto nuove preoccupazioni”. E invece non sono nemmeno due mesi, densi d’angoscia, così densi che lo sport, purtroppo, è passato in secondo piano: “Ma non dobbiamo mollare, anche se è difficile organizzare tutto, le cose più semplici come i grandi progetti”. Faniel aveva superato il precedente primato di Baldini, corso a Londra nel 2006, di ben quattro minuti e 57 secondi (2h7’19”). Aveva dovuto persino vedersela con un cane che gli aveva tagliato la strada.

Faniel vive a Bassano del Grappa, nel Veneto che ha sofferto la prima ondata del contagio. “Quest’isolamento è la maratona più lunga della mia vita”. Faniel va a briglia sciolta: “Mi sento comunque fortunato, avevo già vinto a Bolzano alla fine dell’anno, poi il record. L’incubo ha bloccato tutto. Penso alla gente che soffre, a chi ha cercato di aiutare, come poteva, a chi non ce l’ha fatta”. Il racconto dell’isolamento: “La settimana in cui sarei dovuto ripartire con la preparazione, ai primi di marzo, in realtà non sono ripartito affatto, perché le condizioni erano mutate, erano sempre più limitate, c’era poca possibilità di manovra per allenarsi, o nulla. Avevo in programma di entrare in forma per i Mondiali di Mezza Maratona, previsti in Polonia alla fine di marzo. Ma ovviamente è saltato tutto”.

Si allena con l’ex maratoneta azzurro Ruggero Pertile. E con lui ha deciso di fermare tutto per tre settimane, aspettando di rivedere un po’ di luce: “Tanto che senso ha?”. Ma non erano tre settimane. Era molto di più. Il dramma era uno spettacolo in più atti: “Cos’ho fatto per mantenermi? Ho sfruttato la finestra di protezione per gli atleti “olimpici”, d’accordo con l’assessore allo sport di Bassano potevo sfruttare da solo il campo comunale, dove andavo un paio di volte alla settimana, o almeno questo era nelle previsioni. Ma sa cos’era? Che non mi andava neppure così tanto di farmi vedere in giro, non lo so, c’era qualcosa che stonava, io da solo là fuori, e la gente a casa, chiusa, impaurita. Non era una sensazione stimolante, anzi al contrario, era deprimente. E l’allenamento, come tutti sanno, non vuole pensieri”.

Poi nemmeno quello: “Ho rimediato un tapis roulant e ho fatto tutto a casa. Anche se il tapis roulant non può essere sostitutivo della strada o della pista: troppo morbido, è anche pericoloso perché gli appoggi sono diversi, si rischiano tendiniti. Certo si continua a correre, ma per cosa? Non ci sono prospettive, non ci sono calendari. Si va avanti con la fantasia, ci si contenta, come è successo a me, di stare di più con la famiglia, con mia moglie, mia figlia. Ero stato fuori per tre mesi e a me il loro affetto manca sempre tantissimo”. Tornando allo sport agonistico: “La verità è che un mezzofondista non può stare fermo troppo a lungo. Si perdono i chilometri, che sono il nostro pane. Nelle nostre solitudini, ho imparato, o meglio reimparato, ad apprezzare ciò che avevo a disposizione, è come se i bisogni di ridefinissero di colpo: anche un campetto per qualche giro di pista sembrava un regalo meraviglioso. Poi ci hanno tolto anche quello. Certo non era possibile andare a Tokyo con questo clima sanitario e psicologico. E meno male che non le hanno cancellate, le Olimpiadi, ma solo posticipate. Va bene, per me va bene lo stesso, nel 2021 avrò 28 anni e arriverò ai Giochi con più maratone nelle gambe e più esperienza. Ma i miei problemi non sono niente. E comunque ripreso a correre intorno all’isolato”.

Non l’avrebbe mai voluto, ma gli è tornata in mente la sua infanzia ad Asmara: “Questo periodo mi ha riportato a quando ero piccolo, a casa, una casa piccolissima, in quei giorni in cui giocavo a pallone per strada, dopo la scuola, e improvvisamente ci urlavano di rientrare a casa perché stavano arrivando le bombe. E magari il giorno dopo non potevamo neppure andare a scuola e dovevamo restarcene nascosti, senza giochi, perché allora di giochi non ce n’erano. La paura, l’ignoto, un nemico senza volto. Questa è una guerra moderna. E ci sono ferite che come vede possono sempre riaprirsi”. La sua storia. Nel 2001 il papà di Eyob si era trasferito per cercare di curare le ferite che aveva ereditato dalla guerra d’indipendenza (sulle montagne aveva conosciuto la mamma di Eyob che nacque un anno prima dell’indipendenza dell’Eritrea, nel ’92). Lo spostamento venne facilitato dai meriti conseguiti dalla coppia partigiana. Pochi mesi dopo arrivarono i tre figli, Salomon, Eyob e Meron, cui la nonna già parlava in italiano quand’erano piccoli.

Eyob comincia a correre, è smilzo, agile, abbassa i suoi personali ma si fa male spesso, soprattutto nella zona dell’anca. Mentre migliora, allunga le distanze e i suoi 45 chili si trovano sempre meglio. La sua strada era la strada, non la pista, e se ne rese conto alla prima mezza maratona della sua carriera, a Verona nel 2013 (nel 2017 ha vinto la Venice Marathon in 2h12’27”). Lo hanno allenato Marco Maddalon e Giancarlo Chittolini. “Pe me le cose cambiano radicalmente quando dopo dieci anni di residenza ottengo la cittadinanza italiana”. Il tutto avviene con il decreto presidenziale del 27 ottobre del 2015. Simbolico il passaggio di consegne agonistiche alla fine del 2014. Luogo Cittadella, evento mezza maratona. E’ il 28 dicembre, fa freddo ma c’è un sole forte che brilla e illumina corpi e anime. A metà gara si staccano in quattro, poi due, poi uno. Dentro le mura trecentesche riecheggia lo speaker: “A un chilometro dall’arrivo un atleta da nome impronunciabile è in testa da solo!”. Eyob vince la sua prima “mezza”. Secondo arriva il suo allenatore di oggi, Ruggero Pertile, che l’anno successivo sarebbe finito quarto nella maratona mondiale di Pechino. Un passaggio di consegne che ancora dura. Il maestro e l’allievo. Pensando insieme a un mondo nuovo, a una fettuccia di strada, magari di 42 chilometri, srotolata verso il futuro.