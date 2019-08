Brilla l’Italia nella seconda giornata degli Europei a squadre di Bydgoszcz, in Polonia. Arrivano due vittorie, con Crippa e Re, due secondi posti, con Zenoni e Jacobs, e tre terzi posti, con Chigbolu, Sottile e Cestonaro. Grazie a questi risultati, l’Italia è terza dopo 22 delle 40 competizioni in programma. Gli azzurri sono un punto avanti alla Germania (170 contro 169) e dietro Polonia (seconda a 191) e Francia (in testa con 192.5).

A trascinare l’Italia Davide Re e Yeman Crippa, vincitori rispettivamente nei 400 e nei 5000 metri. La vittoria di Re nei 400 metri (45″35) è anche la prima (estendendo l’arco temporale fino alla vecchia Coppa Europa) di un italiano nel giro di pista in un Europeo. Il ligure, posizionato in quarta corsia, ha lasciato sfogare gli avversari nella prima metà di corsa, per disegnare poi l’ormai consueta seconda curva “spettacolare” e presentarsi al comando sulla retta conclusiva.

Crippa ha confermato i pronostici della vigilia imponendosi con il tempo di 13’43″30. “Non è finita qua: questo era soltanto il primo obiettivo, domani ci riprovo anche nei 3000. Quella di oggi è una vittoria che mi dice che stiamo lavorando bene, soprattutto sull’ultimo giro e sul cercare di mollare il meno possibile. Siamo a buon punto”, ha detto.



Secondo posto per Marcell Jacobs nei 100 metri con 10″39, successo del francese Jimmy Vicaut in 10″35. Seconda piazza anche per Marta Zenoni, arrivata a un soffio dal successo nei 3000 metri vinti dalla svedese Ngarambe (in 9’07″67), davanti all’azzurra (in 9’08″34). Infine, da segnalare i terzi posti di Ottavia Cestonaro nel triplo, di Stefano Sottile nel salto in alto e di Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli.