In gara nei 100 e 400 metri

Tutto pronto a Minsk, in Bielorussia, per la grande sfida atletica tra Europa e Stati Uniti. Una gara particolarmente importante anche per l’Italia perché nel team del Vecchio Continente tra i punti di forza ci sono sia Filippo Tortu che Davide Re.

Filippo Tortu (Fiamme Gialle) alle 18.30 italiane sfiderà nei 100 metri lo statunitense Mike Rodgers nell’ultima gara prima dei Mondiali di Doha, per confermare le buone impressioni destate nel rientro di Rovereto. Davide Re (anche lui Fiamme Gialle), reduce dalla doppia vittoria agli Europei a squadre nei 400 e con la 4×400, prosegue il viaggio verso Doha correndo alle 19.58 nel giro di pista, specialità di cui è diventato recordman italiano con 44.77. Nella seconda giornata, martedì, gareggeranno Fausto Desalu (200), Yeman Crippa (3000), Luminosa Bogliolo (100hs) e Ayomide Folorunso (400hs).