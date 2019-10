Salazar

Usada sospende per 4 anni anche il medico Brown

– “Organizzazione e istigazione al doping” e traffico di testosterone. Con queste motivazioni l’Usada, l’Agenzia Antidoping statunitense, ha comminato una squalifica di quattro anni al tecnico americano Alberto, allenatore di diversi atleti impegnati ai mondiali di Doha, e del britannico Mo Farah che ha lavorato con lui fino al 2017. La decisione arriva dopo un’indagine di quattro anni, avviata dalle rivelazioni della BBC sulle pratiche svolte a Beaverton, sede dell’Oregon Project, il gruppo di allenamento di alto livello con base nel nord est degli Stati Uniti fucina di campioni nel fondo e nel mezzo fondo guidato dal 61enne ex maratoneta, tre volte vincitore a New York nei primi anni ’80, divenuto poi coach di successo ma con una ‘cattiva’ reputazione.

Tra i suoi pupilli, il britannico Mo Farah, quattro volte campione olimpico e sei volte campione mondiale nei 5.000 e 10.000 metri, nel suo team tra il 2011 e il 2017, e gli americani Matthew Centrowitz e Galen Rupp, doppia medaglia olimpica su 10.000 metri e poi bronzo nella maratona a Rio 2016. L’Usada ha sostenuto che Salazar – cubano di L’Avana da piccolo emigrato con la famiglia nel Massachusetts – e il dottor Jeffrey Brown, endocrinologo che ha lavorato al suo fianco per quattro anni nel progetto ‘Nike Oregon’, dovevano essere sospesi e che detenevano illegalmente del testosterone. “Salazar e Brown hanno dimostrato che, per loro, la ricerca della vittoria è più importante della salute e del benessere dei loro atleti che a loro volta avevano giurato di proteggere”, ha dichiarato Travis Tygart, direttore generale dell’agenzia antidoping statunitense. Va precisato che nessun atleta del progetto è stato trovato positivo ad un controllo antidoping.

Salazar: “Scioccato da tali decisioni, farò ricorso”

“Sono scioccato dalle decisioni annunciate”, ha replicato Salazar, che attualmente sta allenando l’olandese Sifan Hassan, fresca campionessa del mondo a Doha nei 10.000 metri, e i mezzofondisti Donovan Brazier e Clayton Murphy, entrambi qualificatisi per la finale iridata degli 800 metri. “Durante questa indagine di sei anni dell’Usada, i miei atleti ed io siamo stati sottoposti a metodi ingiusti, non etici e altamente dannosi. L’Oregon Project non ha mai permesso e non consentirà mai il doping. Farò appello”, ha concluso Salazar, il cui accredito ai Mondiali di Doha è stato sospeso con effetto immediato dalla Iaaf.

Nike: “Non perdoniamo l’uso di sostanze vietate”

In una nota la Nike ha comunicato che “la decisione presa non ha nulla a che fare con la somministrazione di sostanze vietate a qualsiasi atleta del Progetto Oregon” aggiungendo, “sosteniamo Alberto nella sua decisione di presentare ricorso e gli auguriamo un giusto processo” concludendo che “Nike non perdona l’uso di sostanze vietate”. La Nike finanzia il centro di allenamento d’elite per il mezzofondo prolungato a Portland con un accordo di sponsorizzazione di 26 anni da 460 milioni di dollari con l’US Track and Field, la federazione americana di atletica leggera.