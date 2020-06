Saltano due tappe di Diamond League, ma Roma per il momento resiste. E’ confermato per giovedì 17 settembre allo Stadio dei Marmi di Roma il ‘Golden Gala – Pietro Mennea’, il più prestigioso meeting internazionale di atletica leggera in Italia. Nelle ultime ore il principale circuito di livello mondiale causa la continua evoluzione dell’emergenza sanitaria ha intanto perso gli appuntamenti di Parigi del 6 settembre e il ‘Prefontaine Classic’ di Eugene negli Stati Uniti. In precedenza erano stati annullate la tappe di Londra e Rabat.

A Eugene nell’agosto del 2022 si terranno i Mondiali rinviati dal 2021 a seguito della concomitanza con le Olimpiadi di Tokyo. Tra le modifiche anche lo slittamento, a seguito delle restrizioni governative, della tappa britannica di Gateshead. Prossimo evento sarà il 9 luglio con altro meeting-esibizione dopo quello di Oslo dell’11 giugno: Zurigo sarà la sede degli ‘Inspiration Games’.

Per avere il primo meeting con gare regolari bisognerà aspettare il 14 agosto allo Stadio Luigi II a Montecarlo. Seguirà la tappa di Stoccolma il 23 agosto, quindi il 2 settembre un evento-esibizione a Losanna.