Atletica, Corsa del Ricordo: a Embaye e Chenaux la quinta edizione

– Una splendida mattinata di sole ha salutato nella Capitale gli oltre ottocento partecipanti che hanno dato vita alla V Edizione della ‘Corsa del Ricordo’, l’ormai tradizionale manifestazione organizzata da Asi in occasione delle celebrazioni del Giorno del Ricordo volte a commemorare la tragedia delle Foibe e l’esodo delle popolazioni Giuliano-Dalmata. Dopo le note dell’inno nazionale e lo start dato da Donatella Shurtzel, presidente del Comitato provinciale e vice presidente Nazionale ANVGD, si è subito scatenata la bagarre. La gara è stata di notevole livello tecnico, sia al maschile che al femminile, grazie alla presenza di atleti di spessore come l’etiope Elias Embaye (gruppo sportivo LBM Sport), che ha fatto gara solitaria coprendo i 10 chilometri in 32’38”. Staccato è giunto al secondo posto il giovane Giovanni Ceselli, alfiere della Lazio Atletica, in 33’27”. Sul podio anche il biscegliese Mark Ridger (Adem Exprivia Molfetta), giunto dalla Puglia per onorare la ricorrenza correndo, arrivato al traguardo con il tempo di 33’37”.

DONNE: CHENAUX PRECEDE LA COMPAGNA DI SQUADRA BELTRAME – Fra le donne hanno fatto il vuoto altre due atlete della LBM Sport, vale a dire Camille Chenaux, che ha tagliato il traguardo per prima con il tempo di 36’27” davanti alla compagna di squadra Elisabetta Beltrame, giunta in 36’42”. Terzo gradino del podio per Lucia Mitidieri (Atletica Roma Acquacetosa), che ha concluso in 37’41”. Fra i tanti podisti al via anche il Generale Mario Sumatra, grazie al quale è stato possibile attraversare le strade della città militare, Roberto Tavani, della Regione Lazio, Angelo Diario, presidente della Commissione Sport di Roma Capitale, Fabrizio Ghera, vice presidente della Commissione Cultura di Roma Capitale, Alessandro Cochi, già delegato allo sport di Roma Capitale, tutti regolarmente giunti al traguardo. Ai primi due classificati, sia in campo maschile che in quello femminile, è stata anche consegnata una copia del libro ”Il nostro teatro dei sogni”, storia dello stadio Olimpico scritta da Fabio Argentini e Luigi Panella.

PRESENTE ANCHE IL 90ENNE ESULE ISTRIANO DEPANGHER – Presente a sorpresa anche Mario Depangher, esule istriano, classe 1927, residente a Trieste che, dopo aver partecipato alla Corsa del Ricordo della sua città, ha voluto essere a Roma per questa quinta edizione, compiendo per intero il percorso della non competitiva. La Corsa del Ricordo quest’anno era valida anche per il campionato regionale Asi. A laurearsi campioni 2018 Francesco Amadori (G.S.D. Lital) con i tempo di 35’29” e l’esperta ma inossidabile Nadia Dandolo (Atletica Asi Roma) che ha chiuso in 38’25”. Parallelamente alla gara competitiva sono stati in tanti che, complice la bella giornata, hanno voluto essere presenti, cimentandosi nella non competitiva di 3 chilometri, aperta a tutti. Per la cronaca primi all’arrivo sono stati il paracadutista abruzzese Carlo De Gasperis e Francesca Marano ma a vincere sono stati naturalmente tutti i partecipanti.

DALCRON VINCE IL 4° TROFEO TOKYO 1964 DI MARCIA – Sullo stesso percorso di 3 chilometri si è svolta la IV edizione del trofeo Tokyo 1964 di marcia che ha visto arrivare davanti a tutti Daniele Dalcron (Pfister Italia) in 15’43”, seconda piazza per Carlo Capitani (Bancari Romani), che ha finito in 17’42”, terza piazza per Piergiorgio Andreotti (Atletica Lonato) in 19’25”. A conclusione della gara è stato il momento delle emozioni con la deposizione da parte dei rappresentanti delle Associazioni degli Esuli di una corona di fiori ai piedi della stele dedicata alle vittime delle foibe e dell’esodo, accompagnati dalle note del silenzio intonate da un trombettiere del gruppo Paracadutisti. Sono seguite le premiazioni, che hanno visto la presenza del presidente di Asi Claudio Barbaro, dell’Asi Lazio Roberto Cipolletti, di Asi Roma Marco Carotti e del responsabile Asi atletica leggera Sandro Giorgi e del responsabile organizzativo della Corsa del Ricordo Andrea Roberti. Fra le autorità Riccardo Viola, presidente del Coni Lazio, e i rappresentanti delle Associazioni Donatella Shurtzel, presidente del Comitato provinciale e vice presidente Nazionale ANVGD, Guido Cace e Carla Cace dell’Associazione Nazionale Dalmata, Antonio Ballarin, presidente di Federesuli. In rappresentanza dei Bancari Romani, partner tecnico della manifestazione, è intervenuto il patron della RomaOstia Luciano Duchi.