Sono cinque le tappe sospese

– Anche il ‘Golden Gala-Pietro Mennea’ di atletica leggera in agenda il 28 maggio allo stadio ‘San Paolo’ di Napoli si arrende al coronavirus. L’importante evento sul territorio nazionale della Diamond League è stato ufficialmente sospeso a seguito della persistente emergenza sanitaria dovuta al coronavirus.

L’organizzazione della Diamond League, importante circuito dell’atletica leggera mondiale, che già aveva rinviato le prime due tappe, in Qatar e Cina, oggi ha deciso di sospendere anche le tappe di maggio, Stoccolma (24), Napoli (28) e Rabat (31). Nel 2020 la tappa italiana era prevista nella città partenopea a seguito dell’indisponibilità dello stadio ‘Olimpico’ di Roma per i lavori di adeguamento in vista dei previsti Europei di calcio recentemente posticipati al 2021 sempre a seguito della pandemia.