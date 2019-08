Coleman contesta una delle tre irreperibilità

– L’americano Christian Coleman, attualmente l’uomo più veloce del mondo, deve difendersi dalle accuse di avere evitato addirittura tre test anti-doping negli ultimi mesi. Come riporta il quotidiano inglese ‘DailyMail’, il velocista 23enne, che ha sottoscritto un accordo di sponsorizzazione a sette cifre con Nike nel 2017, non si sarebbe fatto trovare reperibile per i test, fatto che equivale a una positività secondo le regole Wada.

L’erede di Usain Bolt ha già contestato una delle tre irreperibilità e se non riuscirà a fare annullare uno dei tre controlli e a dimostrare la propria buona fede, potrebbe affrontare una lunga sospensione, che non solo lo escluderebbe dai Mondiali di settembre in Qatar dove è il grande favorito, ma, sopratutto, salterebbe le Olimpiadi di Tokyo del prossimo anno. Secondo quanto riportato dal sito web dell’Agenzia anti-doping degli Stati Uniti: “L’eventuale accumulo di tre test persi o errori di archiviazione in un periodo di 12 mesi può comportare un periodo di ineleggibilità fino a due anni per una prima violazione”. Ovviamente questo caso sta portando a discussioni importanti e ad altissimo livello tra Wada, Usada e il reparto integrità della Iaaf, con la squadra di legali di Coleman già al lavoro per evitare il peggio.