Le battaglie legali fra Semenya e Iaaf

– Caster Semenya volta pagina e si dà al calcio. La 28enne mezzofondista sudafricana, vincitrice in carriera di due ori olimpici e tre mondiali, ha firmato infatti per il JVW Soccer Club, una squadra del campionato di calcio femminile del suo paese, con sede a Bedfordview, nella provincia centrale di Gauteng. “Felice di annunciare la mia firma con il JVW Soccer Club per la stagione 2020. Attendo con impazienza questa avventura”, ha scritto Semenya sul suo account Twitter.

Il suo ingresso nel mondo del calcio arriva dopo mesi di polemiche e battaglie legali con la Iaaf per la decisione della federazione internazionale di atletica di implementare standard che limitano i livelli di testosterone delle donne nelle prove in cui Semenya è una specialista. Attualmente, il caso è ancora nelle mani dei tribunali svizzeri, a cui l’atleta sudafricana ha fatto appello dopo aver perso il suo primo scontro legale con la Iaaf. Un appello presentato direttamente al Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) di Losanna. “Chi non vede l’ora di vedere Caster Semenya in azione?”, è il ‘cinguettio della Sasol League, nome ufficiale della competizione nazionale di calcio femminile in Sudafrica.

“Grata per questa opportunità e per il sostegno ricevuto”

Il JVW Football Club, squadra con maglia blu, ha come stella Janine Van Wyk, il capitano della Nazionale sudafricana. “Scendendo in campo, Semenya ha lanciato una nuova sfida nella sua già illustre carriera – ha affermato il club in una nota – La famosa atleta sudafricana di 28 anni ha sempre amato il calcio. Durante la sua gioventù, Semenya ha giocato a calcio a scuola e si è allenata ogni giorno, quindi non sorprende che si sia prefissata di giocare a calcio in maniera competitiva”. Poiché è scaduto il termine per il tesseramento dei nuovi acquisti per il 2019, l’atleta si allenerà nei prossimi mesi per essere pronta per il suo debutto nel calcio nella stagione 2020. “Sono grata per questa opportunità e apprezzo l’amore e il sostegno che ho già ricevuto dal team”, ha dichiarato la star sudafricana, molto amata nel suo paese, secondo quanto riporta il JVW Football Club.