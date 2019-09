Il ricordo dell’amico Mennea

– Ospite al Salone d’Onore del Coni per la presentazione del suo libro ‘Il grande sprint’, Valerij Borzov, uno dei campioni della nazionale sovietica negli anni ’70, due ori olimpici a Monaco 1972 nei 100 e 200 metri piani, parla di Filippo Tortu, il primo italiano a scendere sotto il muro dei 10″ nei 100 metri. “Non ho ancora visto correre Tortu, ma se verrà ai Mondiali di Doha avrò il piacere di poterlo ammirare e giudicare come velocista. Ma se devo dargli un consiglio, gli dico che nello sprint la cosa più importante è essere veloci, ma senza fretta. I velocisti sono come i violini, devono essere accordati alla perfezione. La velocità è una scienza e come la scienza ha fatto passi avanti enormi, anche lo sprint ha fatto passi avanti enormi”.

Borzov, oggi 69enne dirigente ucraino, si è poi lasciato andare a un dolce amarcord parlando del suo amico e rivale Pietro Mennea. “Io e Pietro avevamo caratteri diversi, lui era un tipico italiano e io un tipico ‘slavo’, in comune entrambi eravamo europei ed entrambi cercavamo di interrompere il tradizionale dominio degli afroamericani. Lo abbiamo fatto con successo e l’Europa dovrebbe essere contenta di noi”.

Le parole di Mennea in un libro mai pubblicato

Momenti di commozione quando Manuela Olivieri Mennea ha svelato alcuni passaggi della bozza di un libro del grande Pietro, mai pubblicato: “C’è un capitolo dedicato a Valerij che mi emoziona – ha svelato prima di leggerne un passaggio: “Quando mi affacciavo all’atletica di vertice – scriveva Mennea – era Valerij il mio rivale più grande e il più stimato e amato, aveva grande talento, quella psicologia e freddezza che nessun laboratorio può darti. Lo guardavo in faccia e pensavo: ma quando lo batto io uno così? Ho vissuto con lui molte sfide, con me Borzov è andato sempre d’accordo più che con qualsiasi altro velocista”.