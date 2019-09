Vittoria etiope anche nella gara femminile: domina Bekere

– Kenenisa Bekele ha vinto la Maratona di Berlino sfiorando il record del mondo. L’etiope, triplo campione olimpico (10.000 e 5000 m), si è imposto in 2h01’41”, a soli 2″ dalla migliore prestazione mondiale (2h01’39”) che appartiene al keniano Eliud Kipchoge. Bekele ha approfittato dell’assenza proprio di Kipchoge, impegnato a preparare un tentativo sotto le 2 ore a Vienna (Austria), per ottenere una vittoria prestigiosa. Secondo si è classificato il suo delfino, Legese, che con 2h02’48” è divenuto il terzo uomo più veloce nella storia della maratona. A completare il trionfo etiope ha pensato Sisay Lema, giunto 3° in 2h03’36”.

Anche in campo femminile vittoria etiope con Ashete Bekere che, dopo aver corso la gara fianco a fianco con la sua connazionale Mare Dibaba, ha lanciato il suo sprint finale mentre passava sotto la Porta di Brandeburgo, poi si è staccata, lentamente ma irreparabilmente, per tagliare la linea in 2h20’14”, 8″ prima della Dibaba. Terza la kenyana Sally Chepyego (2h21’06”).