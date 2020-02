“Sono molto felice di portare avanti la mission di Marevivo. Come windsurfista professionista e ambasciatore avrò l’obiettivo di trasmettere e condividere i valori di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema marino durante tutti i miei viaggi e soprattutto nello svolgimento della mia attività principale: il windsurf”. La squadra di Marevivo cresce e si avvale di un altro importante protagonista: Federico Morisio, 24 anni, uno degli atleti italiani di windsurf wave più conosciuti dentro e fuori i confini italiani, porterà in giro per il mondo i valori dell’associazione ambientalista in difesa e a tutela a dei mari.

