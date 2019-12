Marco Mengoni, Atlantico si trasforma da album a gioco da tavolo: ecco tutti i dettagli su questo nuovo progetto.

Atlantico, l’ultimo album di Marco Mengoni, è stato un successone. Ha ottenuto due dischi di platino, è stato portato in tour in Italia, in Europa, in alcune location bucoliche e storiche. Si è anche trasformato in un disco dal vivo arrivato prepotenentemente in classifica. Ma non finisce qui.

In vista del Natale, Clementoni ha deciso di osare, rendendo Atlantico un vero e proprio… gioco da tavolo!

Marco Mengoni: Atlantico diventa un gioco da tavolo

Il gioco ideato da Clementoni porta con sé tutto ciò che è contenuto nel progetto discografico Atlantico: musica, ovviamente, ma anche arte a 360° e attenzione per le tematiche ambientali e per la salvaguardia del nostro pianeta.

Spiega Mengoni: “Atlantico è un bellissimo viaggio alla scoperta del mondo e delle sue bellezze, attraverso i colori e le atmosfere dei quattro continenti. Mi emoziona accompagnare questa ricerca con i versi delle mie canzoni e con immagini che rimandano proprio al mio album, senza dimenticare l’attenzione per l’ambiente che rimane un aspetto sempre importante di tutti i miei progetti“.

Questo il post pubblicato su Instagram da Mengoni:

Come funziona il gioco Atlantico

Il packaging di questo nuovo gioco da tavolo ispirato all’album del cantautore di Ronciglione è stato creato utilizzando materiali riciclati e riciclabili, in linea con lo spirito del progetto. Questo perfetto regalo di Natale è disponibile dall’11 dicembre in tutti i negozi di giocattoli e su internet al prezzo di 22,90€.

Riguardo al regolamento, ogni giocatore potrà scegliere di raggiungere destinazioni in giro per il mondo, dall’Europa all’Africa, dall’America all’Asia, alla scoperta dei luoghi, delle persone e delle bellezze di diversi paesi. Lo scopo è quello di viaggiare e ottenere il punteggio più alto grazie alle carte continente e agli obiettivi.