Athletic Bilbao-Spartak Mosca, incidenti nel pre-gara: muore un poliziotto

(afp)

BILBAO – Gravi incidenti hanno funestato il pre-partita della sfida di ritorno dei 16′ di Europa League tra Athletic Bilbao e Spartak Mosca. Un poliziotto è morto e tre persone sono rimaste ferite negli scontri tra le due tifoserie, verificatesi intorno alle 19.50, poco più di un’ora prima del calcio d’inizio.

Ultrà russi sono venuti a contatto con alcuni esponenti dell’Herri Norte, uno dei gruppi che rappresenta la frangia più estrema dei tifo basco nei pressi di un bar vicino a San Mames. A un iniziale lancio di bicchieri e bottiglie è seguita una serie di lanci di razzi e bengala. Solo il pronto intervento della polizia ha evitato il peggio.

Non è andata bene, però, ad un agente di 50 anni che, a causa di un forte colpo al volto, ha subìto un primo arresto cardio-respiratorio. Rianimato e trasportato d’urgenza all’ospedale Basurto è spirato a causa di un secondo arresto cardiaco.

Gli incidenti sono stati provocati soprattutto da un gruppo di 400 sostenitori russi, presentatisi allo stadio privi di biglietti. La polizia per ora ha arrestato 5 persone di cui 3 teppisti russi. L’atmosfera era molto calda gia da giorni. I messaggi incrociati da una parte e dall’altra della tifoseria era solo fuoco che covava sotto la cenere ed è bastato poco per scatenare un vero e proprio inferno. Non a caso nelle ore precedenti alla partita la polizia basca aveva requisito ai tifosi locali bastoni, barre e pugni di ferro.