BERGAMO – La sfida tra il miglior attacco della massima serie e la migliore difesa, la stravince la prima. L’Atalanta infatti rifila 7 reti all’Udinese che fino a oggi ne aveva incassate solo 6. I bergamaschi quindi riscattano subito il ko di Champions contro il City e consolidano il terzo posto rosicchiando 2 punti a Juventus, Inter e anche al Napoli che resta quarto. Nel primo tempo segnano Okaka, quindi Ilicic, Muriel su rigore e ancora Ilicic. Nella ripresa si ripete Muriel su azione, cinquina di Pasalic e ancora il colombiano (tripletta) sempre dagli undici metri. Ciliegina finale per i nerazzurri dell’esordiente in A, Amad Diallo Traorè, classe 2002. Nell’era dei tre punti nessuna squadra italiana aveva mai segnato 28 gol in 9 giornate. Un altro record per la banda di Gasperini.

Regalo di Kjaer, Okaka ringrazia

3-4-1-2 per Gasperini che in attacco si affida a Ilicic e Muriel con Gomez a supporto. De Roon e Pasalic a centrocampo con Hateboer e Castagne esterni. In difesa Djimsiti, Kjaer e Toloi che rimpiazza Palomino che ha accusato un problema nel pre-partita. 3-5-2 per Tudor con Lasagna e Okaka attaccanti. Opoku e Sema esterni, mentre Mandragora, Jajalo e De Paul formano il centrocampo.In difesa Becao, Ekong e Samir. Dopo 7′ Muriel non riesce a deviare sottoporta su un assist di Hateboer. La gara vive in equilibrio che però viene spezzato dopo 11′ da un incredibile errore di Kjaer che tenta un dribbling senza senso: Okaka gli soffia palla e, tutto solo davanti a Gollini, non sbaglia col destro.

Ilicic e Muriel la ribaltano

L’Atalanta reagisce e Gomez impegna Musso. Al minuto 21 perfetto assist di De Roon e gol di Ilicic, ma c’è offside secondo il guardalinee. Infinito check Var e alla fine Maresca convalida: siamo 1-1. Alla mezz’ora ci vuole il miglior Gollini per dire di no a Lasagna, mentre al 33′ i padroni di casa attaccano, Muriel di tacco serve in area Ilicic e Opoku, già ammonito, stende lo sloveno da dietro rimediando il secondo giallo e soprattutto facendo fallo da rigore. Sul dischetto ci va Muriel che è glaciale e spiazza Musso. Al 37′ Maresca concede un altro penalty ai bergamaschi quando Becao con una mano respinge un cross di Gomez. L’arbitro poi va al Var e annulla la sua decisione: Becao ha in effetti il braccio lungo il corpo. Ma il 3-1 è solo rimandato e arriva al 43′: Muriel in area per Castagne ma Musso si oppone, palla che rimbalza pericolosamente, la prende Gomez che sbaglia il tiro ma favorisce Ilicic che insacca facile facile col sinistro e firma la sua doppietta personale.

Muriel e Pasalic la chiudono

Tudor presenta in campo Pussetto al posto di Okaka, ma l’Atalanta decide di chiuderla in fretta. Al 47′ Ilicic serve in area Gomez, assist in mezzo e destro di prima intenzione di Muriel che firma il 4-1. Poco dopo Musso salva su Gomez, ma al 51′ in pratica la gara finisce: lancio a sinistra di Ilicic per Gomez, cross in mezzo e facile destro per Pasalic che realizza il 5-1. Gasperini fa entrare anche Malinovskyi al posto di Djimsiti e l’Atalanta spinge ancora con Ilicic che prende la traversa e poi si fa fermare da Musso.

Debutto e gol in A di Traorè a 17 anni

Ormai non c’è più partita, ma l’Atalanta non è una squadra che si ferma e al 72′ Castagne ruba palla e imbuca in area per Muriel: Musso salva ma il colombiano viene steso da Samir. Maresca va al Var e concede un altro calcio di rigore. Lo stesso Muriel non sbaglia dagli undici metri e si porta a casa il pallone. Gasperini, visto il 6-1, ne approfitta e fa esordire in A Amad Diallo Traorè, 17 anni, fratello di Junior, giocatore del Sassuolo: Ilicic gli cede il posto. E il ragazzino ci mette sei minuti per coronare l’esordio col gol: prende palla sulla destra, avanza e dal limite infila Musso con un sinistro sul primo palo. Atalanta da sogno in campionato.

Atalanta-Udinese 7-1 (3-1)

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Kjaer, Djimsiti (7′ st Malinovskyi), Hateboer, Pasalic, De Roon, Castagne, Gomez (20′ st Barrow), Ilicic (32′ st A. Traore), Muriel. (31 Rossi, 57 Sportiello, 6 Palomino, 41 Ibañez, 8 Gosens, 13 Arana, 11 Freuler, 79 A. Traore, 17 Piccoli). All.: Gasperini

Udinese (3-5-2): Musso, Becão, Troost-Ekong, Opoku, Sema, Mandragora, Jajalo (39′ st Walace), de Paul (18′ st Fofana), Samir, Lasagna, Okaka (1′ st Pussetto). (27 Perisan, 88 Nicolas, 2 Serrialta, 17 Nuytinck, 87 De Maio, 18 Ter Avest, 72 Barak, 30 Nestorovski, 91 Teodorczyk). All.: Tudor

Arbitro: Maresca di Napoli

Reti: nel pt 11′ Okaka, 21′ e 43′ Ilicic, 35′ rig. Muriel; nel st 2′ e 38′ (rig.) Muriel, 7′ Pasalic, 38′ A. Traore

Angoli: 6-2 per l’Atalanta

Recupero: 5′ e 0′

Ammoniti: Opoku, Djimsiti, Samir per gioco falloso

Espulso: Opoku al 32′ pt per somma di ammonizioni

Spettatori: 18.677 di cui 2.139 paganti (incasso 62.820 euro) e 16.538 abbonati (quota partita 343.188 euro)





