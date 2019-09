L’Atalanta attacca, poi segna Bonifazi

– Il Torino dimentica stanchezza e la delusione Wolverhampton e si impone per 3-2 a Parma contro l’Atalanta. Una gara emozionante e dai continui capovolgimenti di fronte e di risultato. Nel primo tempo granata avanti con Bonifazi, ma Zapata pareggia. Nella ripresa gran gol del colombiano che porta sul 2-1 i bergamaschi, ma gli ospiti reagiscono e con Berenguer e Izzo conquistano l’intera posta in palio. Anche grazie a Sirigu che para tutto. Piemontesi adesso a quota 6 in classifica a punteggio pieno.

Gasperini schiera un 3-4-1-2 con Gomez a supporto delle punte, Zapata e Ilicic. A centrocampo de Roon e Pasalic con Hateboer e Gomez esterni. In difesa Toloi, Djimsiti e Masiello. Mazzarri risponde col 3-5-2 con Belotti e Berenguer in attacco. De Silvestri e Aina esterni con Meite, Baselli e Rincon in mezzo al campo. In difesa giocano Izzo, Djidji e Bonifazi. Il match inizia con una clamorosa chance per Berenguer che, a porta vuota, prende il palo. Ma l’azione viene annullata perché la sfera non era più in gioco. Poi l’Atalanta che va a fiammate e ci prova con Ilicic e Gomez, mentre de Roon impegna Sirigu da fuori. Dopo un ottimo intervento di Gollini su Izzo, l’Atalanta riparte ma Hateboer calcia nelle mani di Sirigu. Al minuto 24′ il Toro passa: calcio d’angolo e perfetto colpo di testa di Bonifazi.

Zapata rimette in corsa i bergamaschi

Dopo il vantaggio, il Torino insiste ma Gollini para un tiro da fuori di Rincon, mentre De Silvestri, tutto solo a destra, sbaglia clamorosamente il passaggio decisivo. E allora l’Atalanta riprende a macinare gioco offensivo e agguanta il pari al minuto 38 con una perfetta azione corale e assist finale di Pasalic in area per Zapata che infila Sirigu con un diagonale di destro. Al 43′ grandissima chance per il 2-1: splendida palla verticale di Ilicic e Zapata ancora una volta conclude con un diagonale. Stavolta sul fondo.

Super Zapata

Comincia il secondo tempo e Toloi ha subito l’occasione per il vantaggio ma Sirigu gli dice di no. Quindi Zapata e Ilicic non riescono a concretizzare due buone azioni per i nerazzurri. Ma l’Atalanta attacca ancora e passa al 55′: Zapata va via di forza a Djidji, corre, penetra in area, dribbla anche Izzo e poi segna col destro un bellissimo gol.

Berenguer e Izzo la ribaltano

Nemmeno il tempo di esultare per i bergamaschi e il Torino 3′ dopo pareggia: Berenguer irride Toloi sulla sinistra, quindi scambia con Meitè e quasi dal fondo infila Gollini. Dopo un sinistro di Ilicic deviato in corner da un difensore, Gasperini fa entrare Muriel al posto di Pasalic. Ma è ancora il Torino a timbrare al minuto 66: punizione dalla sinistra di Baselli e sul secondo palo Izzo, tutto solo, insacca di testa. I nerazzurri cercano disperatamente il pareggio ma Sirigu sembra imbattile e salva due volte su Ilicic e anche su Muriel. In pieno recupero, Hateboer di testa manda alle stelle l’ultima palla utile per il 3-3.

Atalanta-Torino 3-2 (1-1)

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Masiello, Djimsiti, Toloi; Gosens, Pasalic (18′ st Muriel), De Roon (31′ st Arana), Hateboer; A.Gomez (22′ st Malinovskiy); Ilicic, Zapata. (57 Sportiello, 31 F.Rossi, 6 Palomino, 41 Ibanez, 11 Freuler, 99 Barrow). All.: Gasperini

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Baselli (33′ st Lukic), Rincon, Maité, Ola Aina; Berenguer (38′ st Laxalt), Belotti. (25 Rosati, 89 Gemello, 36 Bremer, 17 Singo, 22 Millico, 90 Rauti). All.: Mazzarri

Reti: nel pt 24′ Bonifazi, 38′ D.Zapata; nel st 9′ D.Zapata, 12′ Berenguer, 21′ Izzo

Ammoniti: Berenguer, Hateboer e De Roon

Angoli: 12-5 per l’Atalanta

Recupero: 1′ e 3′

Spettatori: 10.000.