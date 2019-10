BERGAMO – Tegola per Gian Piero Gasperini e per l’Atalanta. I primi esami a cui si è sottoposto Duvan Zapata dopo l’infortunio patito nell’amichevole di Alicante contro il Cile non sono incoraggianti: probabile lesione di primo grado all’adduttore destro, anche se un versamento non permette un quadro chiarissimo della situazione e obbligherà lo staff medico orobico a un nuovo esame lunedì prossimo. Il giocatore dovrebbe rimanere ai box per le prossime tre o quattro settimane: fino a lunedì si sottoporrà a terapie a Zingonia. Se la diagnosi dovesse essere confermata, Zapata rischierebbe di rimanere fermo fino alla prossima sosta delle nazionali, saltando le sfide contro Lazio, Udinese, Napoli, Cagliari e Sampdoria in campionato e il doppio impegno contro il Manchester City in Champions League, crocevia decisivo per le sorti europee della Dea.

