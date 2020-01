Semplici: “Serve grande attenzione”

– “La Spal è ultima in classifica ma merita di più”. Gian Piero Gasperini non guarda la classifica alla vigilia della sfida interna con la Spal: l’Atalanta sa di non poter sbagliare, a prescindere dal fatto che i ferraresi siano al momento il fanalino di coda del torneo. “Dovremo giocare bene e stare attenti. Hanno perso partite equilibrate, combattute, hanno valori e fisicità. Il nostro girone di ritorno in casa passa da questo tipo di partite, in cui bisogna vincere giocando con la massima attenzione. Le statistiche possono avere un certo valore, ma poi contano le partite”. Il tecnico fissa gli obiettivi: “Siamo in posizione Champions ma crediamo di poter restare dentro le prime sei: ci giochiamo le nostre chance. Abbiamo chiuso l’andata a 35 punti come la Roma, il vantaggio sul settimo posto è buono, quello che ci deve premere di più è partite in questo girone di ritorno con la voglia di ripeterci e migliorarci”.

La Spal spera di dare la sterzata salvezza in questo girone di ritorno, Leonardo Semplici chiede ai suoi un’altra grande prova esterna dopo quella di Torino: “Affrontiamo una squadra in grande forma, che sta facendo cose eccezionali anche in Champions League. Domenica a Firenze abbiamo fatto una buona gara, dando l’impressione di saper stare bene in campo, mi auguro che in questo girone di ritorno si possa migliorare in tanti aspetti per fare punti e uscire da questa posizione di classifica”. Rientra Tomovic, out Felipe, ma è il mercato a tenere banco in casa Spal: “Ci stiamo adoperando per cercare rinforzi adeguati per quello che è il nostro budget: deve arrivare gente che possa farci innalzare il livello di mentalità, qualità e fisicità. Mi auguro di accogliere i nomi che leggo sui giornali, ma non è così semplice”.