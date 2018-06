Reca, che arriva dal Wisla Plock. Ecco poi il riscatto del portiere, e ora anche rapper, Pierluigi Gollini dall’Aston Villa, nel giorno dell’uscita del singolo “Rapper con i guanti”.

– Un acquisto e un riscatto a ritmo di rap. Dopo la cessione di Cristante alla Roma, l’Atalanta comincia a costruire la rosa per la prossima stagione. Il primo tassello è un classe 1995 polacco, Arkadiusz

RECA: “LOTTERO’ PER UN POSTO DA TITOLARE” – “Sono molto felice: arrivare in Italia per me è importante. Sono contento di aver firmato per un club prestigioso. Ho saputo che questa squadra mi seguiva da diverso tempo: sapevo che qui sono molto bravi a far crescere i giocatori e così ho deciso di venire a Bergamo subito”.

Queste, dopo la firma del contratto che lo lega all’Atalanta, le prime parole da nerazzurro del neo difensore degli orobici Arkadiusz Reca. “Ho letto tante cose dell’allenatore e ho visto diversi video dei miei nuovi compagni di squadra. Lotterò per ottenere un posto da titolare. Al Wisla Plock giocavo con Igor Lasicki, ex giocatore del Napoli: mi ha detto che questa è una grande piazza con tifosi straordinari. Non vedo l’ora di iniziare la nuova avventura”, ha aggiunto Reca.

Fuori ora il video di RAPPER COI GUANTI

GOLLINI: “FARMI RISCATTARE IL MIO OBIETTIVO” – “Ho cercato di dimostrare il mio valore tutte le volte che sono stato chiamato in causa, da non titolare ho giocato tanto pur non essendo dell’Atalanta e ora sono contentissimo perché farmi riscattare era il mio obiettivo. È stata una vittoria a livello personale – ha spiegato a Sky Sport 24 – spero di trovare spazio e di fare bene anche nella prossima stagione”.

L’estremo difensore, classe ’95, ammette che la “Dea” lo ha riscattato dall’Aston Villa e lo fa nel giorno del lancio di “Rapper con i guanti”, canzone rap pubblicata da Gollini, in arte Gollorius. È tormato in Italia dopo le giovanili con il Manchester United e l’esperienza all’Aston Villa.

“Amo il mio Paese e sono felicissimo di essere tornato”, dice Gollini che parla anche di Cristante, nuovo acquisto della Roma. “Abbiamo un rapporto speciale, abbiamo frequentato le nazionali giovanili insieme, facciamo le vacanze insieme, abbiamo lo stesso procuratore, gli ho detto che ci mancherà nello spogliatoio ma sono contento che abbia fatto questo step per la sua carriera”. Gollini è arrivato a Bergamo nel gennaio 2017, facendo il suo esordio nerazzurro il 19 marzo 2017. In quell’occasione ha giocato da titolare la partita casalinga con il Pescara chiusa sul 3-0 per l’Atalanta.