“Facile entrare nei meccanismi della squadra”

– Il colombiano Luis Muriel ha trovato una nuova casa dove sta bene e dove spera di esprimersi al meglio nel prossimo campionato. La nuova casa, dopo l’esperienza alla Fiorentina, si chiama Atalanta e l’attaccante è la nuova arma offensiva di Gian Piero Gasperini.

L’attaccante ex Lecce, Udinese, Sampdoria e Fiorentina, è stato acquistato a giugno dalla società orobica e si dichiara, ai microfoni di Sky Sport, prontissimo per la nuova avventura. “Qui ho trovato un ambiente bellissimo, c’è tanto entusiasmo. I compagni sono spettacolari, è difficile trovare un gruppo così, che ti faccia sentire subito parte del team. Per me è stato facile entrare nei meccanismi della squadra, sembra che sia qui da tanto tempo”, ha detto Muriel. “Il modo di lavorare del mister aiuta a entrare subito nei meccanismi della squadra. Questa è una macchina ben rodata: sono poche le cose su cui lavorare. Gasperini ha le idee precise e questo team le porta avanti da tanto tempo. L’importante è mantenere i piedi per terra e continuare a migliorare”, ha proseguito il colombiano.

“Champions a San Siro un sogno”

“Giocare la Champions a San Siro sarà molto importante. E’ un sogno giocarla lì, si tratta di un teatro in cui si sono disputate molte partite importanti. Molti tifosi della Colombia ci guarderanno spero di rappresentare al meglio il paese. Avremo tanti supporter a guardarci, speriamo di fare molto bene. Siamo pronti a lottare qui a Bergamo, a Milano e fuori casa. Qui mi trovo molto bene: voglio dare il massimo contributo al mister e alla squadra. So di essere arrivata in club importante, vorrei affermarmi e fermarmi qui”, ha concluso Muriel.