MILANO – Grazie a 45 minuti di straordinaria intensità ed emozione l’Atalanta conquista il primo storico punto in Champions League contro i maestri del Manchester City. In due settimane la goleada subita all’Etihad Stadium (5-1) diventa un pareggio insperato che finisce per risultare addirittura stretto ai bergamaschi per l’andamento del secondo tempo. L’inizio è da incubo, ma la ripresa è spettacolare. Il City conclude in 10 con il difensore Walker in porta dopo l’infortunio di Ederson e l’espulsione del sostituto Bravo. E gli ottavi non sono ancora una chimera grazie al pareggio al fotofinish a Zagabria tra Dinamo e Shakhtar Donetsk.

San Siro è nerazzurro: oltre 30mila tifosi dell’Atalanta riempiono il primo anello e il secondo rosso e arancione. La loro spinta sarà incessante per tutta la partita. A tratti anche commovente perché non si è esaurita nemmeno nei momenti più difficili. Il primo banco di prova è quasi immediato. Dopo appena sette minuti il Manchester City proietta una pillola di puro calcio spettacolo: Bernardo Silva pesca Gabriel Jesus in mezzo all’area di rigore, il brasiliano inventa un assist di tacco geniale per Sterling che non perdona Gollini. Questa volta i Campioni della Premier League non concedono all’Atalanta nemmeno l’onore della prima mezzora, come successo nella gara di andata. Gli inglesi partono fortissimo nonostante la decisione di Guardiola di tenere in panchina Aguero. Per il City sembra una prova generale da giocare con la massima intensità in vista della partitissima di domenica con il Liverpool. E il test sembra già chiuso prima dell’intervallo. Al 39′ l’arbitro bielorusso Kulbakov assegna un rigore al City per fallo di Toloi su Sterling, ma corregge la decisione al Var perché la trattenuta è fuori area. E’ solo un rinvio di pochi secondi perché sulla punizione successiva Ilicic commette fallo di mano. Questa volta le conseguenze negative sono annullate da un tiro terrificante di Gabriel Jesus che calcia a lato di un paio di metri rizollando il dischetto. Lì comincia la resurrezione atalantina.

Il secondo tempo è un romanzo. I bergamaschi scrivono subito il capitolo più bello al 4′: cross di Papu Gomez dalla sinistra e perfetto inserimento di testa di Pasalic che super Bravo entrato all’intervallo al posto dell’infortunato Ederson. San Siro impazzisce di gioia: i 30mila tifosi atalantini saltano iniziando a immaginare una vittoria da favola per la regina delle provinciali italiane contro i nababbi degli Emirati Arabi. Il City fatica a uscire dalla metà campo. La pressione degli uomini di Gasperini è fortissima. Ilicic diventa un gigante. Dijmsiti sfiora il 2-1 di testa. Il copione diventa commedia al 36′ quando Bravo stende Ilicic lanciato a rete. Kulbakov sventola il cartellino rosso e il City resta senza portieri. Al termine di una manfrina non particolarmente degna di una squadra del livello degli inglesi, tra i pali va il difensore Walker che entra al posto di Mahrez. Interminabile la lungaggine della panchina del City che perde sei minuti in un balletto incomprensibile con il quarto uomo.

L’Atalanta vede il sogno a portato di mano, ma l’unica conclusione verso la porta del City sarà la successiva punizione di Malinovskyi appena spedito in campo da Gasperini. Walker para in due tempi, con molta incertezza, ma basta a non far rotolare il pallone oltre la linea. Il City a quel punto cerca soprattutto di neutralizzare la partita con un certo ostruzionismo. Gasperini prova il tutto per tutto inserendo anche Muriel. Ma sono abili Aguero e compagni (il Kun è entrato al 28′ del secondo tempo) a congelare la manovra. L’arbitro concede 7 minuti di recupero e, nonostante qualche ulteriore perdita di tempo, fischia la fine senza nemmeno un secondo aggiuntivo. Resta il primo storico punto conquistato dall’Atalanta nell’Europa delle stelle. Ma sembra svanito ogni sogno di qualificazione agli ottavi perché il 3-1 della Dimamo in casa sullo Shakhtar chiude quasi ogni speranza (troppo difficile ribaltare il ko per 4-0 dell’andata anche in caso di arrivo a pari punti a quota 7). Invece deve ancora arrivare l’ultimo colpo di scena della serata. A Zagabria lo Shakhtar pareggia (3-3) con una rimonta incredibile negli ultimi minuti. Ora l’Atalanta dovrà battere ucraini e croati sperando nella sconfitta degli avversari contro il City. Da questa sera la Champions non è più una reggia troppo bella per essere invitati. L’Atalanta inizia a camminare sicura in quei saloni. E tutto è ancora possibile.

Atalanta-Manchester City 1-1 (0-1)

Atalanta: (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler (39′ st Malinovskyi), Castagne (dal 46′ st Muriel); Pasalic, Gomez; Ilicic (57 Sportiello, 4 Kjaer, 5 Masiello, 13 Arana, 99 Barrow) All.: Gasperini.

Manchester City (4-3-3): Ederson (1’st Claudio Bravo); Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva; Mahrez (42′ st Walker), Gabriel Jesus (28′ st Aguero), Sterling (5 Stones, 12 Angelino, 50 Garcia, 69 Doyle) All.: Guardiola.

Arbitro: Kulibakov (Bielorussia)

Reti: nel pt 7′ Sterling; nel st 4′ Pasalic Angoli: 8-2 per il Manchester City

Recupero 1′ e 7′

Ammoniti: Djimsiti, Toloi, Ilicic, Fernandinho, Castagne, Mendy, Bernardo Silva per gioco scorretto

Espulso: Claudio Bravo al 36′ st per fallo da ultimo uomo

Spettatori: 32.147 per un incasso di 961.314,00 euro

Note: Gabriel Jesus ha calciato fuori un rigore al 43′ pt. Walker ha terminato la gara in porta per l’espulsione di Bravo.





