Zapata e Gomez colpiscono

– L’Atalanta dimentica in fretta l’ennesima delusione in Champions e torna alla vittoria in campionato nel rinnovato Gewiss Stadium battendo per 3-1 il Lecce. Tre punti che portano i bergamaschi al momentaneo secondo posto in classifica, a quota 16 insieme alla Juventus: un inizio di campionato storico, mai gli orobici infatti avevano ottenuto così tanti punti dopo 7 giornate. Partita dominata dai padroni di casa che nel primo tempo segnano con Zapata e Gomez. Nella ripresa tris di Gosens e nel finale gol della bandiera salentina di Lucioni. Il portiere ospite Gabriel grande protagonista per limitare il passivo dei pugliesi.

3-4-1-2 per Gasperini che non lascia a riposo i big e quindi davanti con Zapata, schiera Ilicic e Gomez. de Roon e Freuler in mezzo al campo con Castagne e Gosens esterni. In difesa si rivede Kjaer, con lui Djimsiti e Palomino. Liverani risponde col 4-3-1-2 con Mancosu dietro le punte, Falco e La Mantia. A centrocampo Majer, Petriccione e Imbula. Rispoli e Calderoni esterni con Rossettini e Lucioni in mezzo alla difesa. Dopo due minuti Atalanta già vicina al gol: perfetto cross dalla destra di Gomez e Zapata, tutto solo, di testa manda la sfera alta. I nerazzurri fanno la partita e al 9′ Gomez serve perfettamente Ilicic che davanti a Gabriel col destro si fa parare il tiro. Continua il dominio orobico e ci provano a più riprese Gosens e Gomez, ma Gabriel è sempre bravo. Nulla può però il portiere salentino al 35′: recupero palla di Gosens sulla sinistra, sfera a Zapata che entra in area e con un destro potente batte Gabriel. Al minuto 38 è decisivo Gollini sull’unico tiro in porta del Lecce: ci prova in girata La Mantia ma il portiere di casa salva di puro istinto. Due minuti dopo siamo 2-0 con un tocco di Zapata per Gomez al limite, il Papu penetra e calcia col sinistro: palo e gol.

Gosens fa tris, Gabriel limita i danni

L’Atalanta non si ferma nemmeno nel secondo tempo con un Gomez scatenato e Gosens sempre pronto a inserirsi pericolosamente. Proprio il tedesco al 56′ sigla il 3-0: lo stesso Gosens serve Ilicic che restituisce palla all’esterno che in area insacca con il sinistro sotto la nuova curva Pisani. Liverani tenta di correre ai ripari inserendo Farias al posto di Petriccione e Babacar per La Mantia, mentre Gasperini opta per Muriel al posto di Zapata. Spinge ancora l’Atalanta ma Ilicic spreca, mentre al 67′ Muriel serve in area Gomez ma salva Lucioni. Poi ancora palla per il colombiano che conclude, facile parata di Gabriel. Al 73′ occasionissima per Ilicic ma il portiere ospite salva e si ripete poco dopo prima su Gosens e quindi su Muriel.

Gloria per Lucioni

Gomez non si ferma mai e inventa calcio, come all’81’ quando imbuca in area per Gosens che devia di testa ma Gabriel salva alzando il pallone in corner. I nerazzurri giocano sul velluto, fanno possesso palla e dominano. Ma al minuto 86 arriva l’unica distrazione difensiva ed è fatale: punizione lunga dalla sinistra, nessuno marca Lucioni che di testa insacca per il classico gol della bandiera. Nel recupero ci prova ancora Gomez mentre Gabriel dice di no a Muriel limitando e non di poco il passivo dei salentini che restano a quota 6 in classifica.

Atalanta-Lecce 3-1 (2-0)

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Kjaer (24′ st Toloi), Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic (29′ st Malinovskyi), Zapata (14′ st Muriel). (31 Rossi, 57 Sportiello, 5 Masiello, 41 Ibañez, 13 Arana, 33 Hateboer, 88 Pasalic, 99 Barrow). All.: Gasperini

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Petriccione (10′ st Farias), Imbula (41′ st Vera); Mancosu; Falco, La Mantia (15′ st Babacar). (22 Vigorito, 95 Bleve, 2 Riccardi, 16 Meccariello, 39 Dell’Orco, 11 Shakhov, 77 Tachtsidis, 32 Lo Faso, 9 Lapadula). All.: Liverani

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Reti: nel pt 35′ Zapata, 40′ Gomez; nel st 11′ Gosens, 41′ st Lucioni

Angoli: 9-5 per l’Atalanta

Recupero: 1′ e 4′

Ammoniti: Lucioni, Kjaer, De Roon, Majer, Rispoli per gioco falloso

Spettatori: 20.771.