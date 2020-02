Toloi apre le danze, Criscito pareggia

– Non va oltre il pareggio l’Atalanta in casa contro un Genoa generoso e combattivo che strappa un prezioso punto in chiave salvezza. Per i bergamaschi è comunque quarto posto: agganciata la Roma a quota 39. Succede tutto nel primo tempo con Toloi che sblocca la gara, ma Criscito su rigore e Sanabria ribaltano il risultato. Ci pensa poi Ilicic a ristabilire la parità.

3-4-1-2 per Gasperini che davanti schiera Zapata e Ilicic con Gomez a supporto. Hateboer e Gosens esterni, de Roon e Pasalic in mezzo al campo. In difesa Toloi, Palomino e Djimsiti. Nicola risponde col 3-5-2 con Pinamonti e Sanabria in attacco. Ghiglione e Criscito esterni, Behrami e Schone a centrocampo. In difesa l’ex atalantino Masiello, con lui Biraschi e Romero. Dopo 8′ Pasalic ci prova dal limite ma il suo sinistro termina di nulla sul fondo. Poco dopo Zapata impegna Perin che si salve in angolo. Gomez batte il corner, Duvan prolunga di testa e sul secondo palo Toloi di testa non può sbagliare. Ma il Genoa reagisce e al minuto 17 Hateboer ingenuamente stende in scivolata Sturaro in area. Rigore che Criscito realizza per poi zittire col dito alla bocca la curva bergamasca che non la prende bene. Da ora in poi saranno solo fischi per il capitano rossoblù.

Colpo di Sanabria, rimedia Ilicic

Il Genoa difende bene e fa un ottimo possesso palla impedendo all’Atalanta di costruire gioco. Al 32′ il Grifone passa: azione caparbia di Biraschi che viene anche steso al limite da Djimsiti, ma la palla resta rossoblù, va a destra per Sturaro che crossa e Sanabria di testa infila Gollini per il vantaggio ospite. Stavolta l’Atalanta non ci sta e al 35′ pareggia: sfera a sinistra per Zapata che la mette al centro e Ilicic col sinistro fa 2-2. Il Genoa risponde subito ma Gollini salva su un tiro di Sanabria, mentre Criscito manda in porta Ilicic che però perde il passo e consegna il pallone a Perin.

L’Atalanta ci prova ma Perin salva

Nella ripresa, dopo una punizione di poco out di Ilicic, Gasperini prova a cambiare qualcosa levando l’ammonito Pasalic con Freuler. Al minuto 60 Gosens calcia al volo dal limite ma Perin è super nel salvare, mentre Biraschi si immola su un gran tiro di Gomez. Fuori anche Zapata e dentro Malinovskyi. Al 72′ ancora sugli scudi Perin che vola e salva su un colpo di tacco di Djimsiti. Ilicic non sta bene e allora tocca a Muriel. Behrami, già ammonito, commette un secondo fallo da giallo su Gosens e viene espulso. Ultima parte di gara che è un assedio nerazzurro col Grifone che stringe i denti. Perin ancora una volta provvidenziale su Toloi, mentre Freuler dal limite non trova il bersaglio grosso. In pieno recupero Malinovskyi calcia in porta da posizione defilata e Perin respinge con Palomino che poi non trova il tap-in vincente. Finisce con un pareggio che fa sorridere soprattutto il Genoa e con Masiello che, con le figlie, saluta in lacrime i suoi ex tifosi.

Atalanta-Genoa 2-2 (2-2)

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Pasalic (9′ st Freuler), Gosens; Gomez; Ilicic (31′ st Muriel), D. Zapata (18′ st Malinovskyi). In panchina: Rossi, Sportiello, Caldara, Tameze, Czyborra, Castagne, Bellanova, Colley. Allenatore: Gasperini

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Ghiglione (47′ st Goldaniga), Behrami, Schone, Sturaro, Criscito; Pinamonti (41′ st Destro), Sanabria (38′ st Cassata). In panchina: Marchetti, Jandrei, C. Zapata, Barreca, Eriksson, Pandev, Radovanovic, Favilli, Ankersen. Allenatore: Nicola

Arbitro: Massa di Imperia

Reti: 12′ pt Toloi, 19′ pt Criscito (rig), 33′ pt Sanabria, 35′ pt Ilicic

Espulso: Behrami al 37′ st per doppia ammonizione

Ammoniti: Pasalic, de Roon, Romero, Cassata, Perin, Criscito

Angoli: 7-1

Recupero: 2′; 6′.