Non mi fido del Genoa

– Dopo l’exploit di Torino, Gian Piero Gasperini predica calma: la sua Atalanta ha già prestato il fianco agli attacchi della Spal due giornate fa e il tecnico non vuole ripetere gli stessi errori contro il Genoa. “Affrontiamo una squadra che ha bisogno di punti, il Genoa vale più della classifica che occupa attualmente, sotto tanti aspetti è una partita con gli stessi pericoli vissuti contro la Spal. Dobbiamo essere più continui con i risultati in casa, queste sono partite che non dobbiamo sbagliare. Contro il Torino abbiamo fatto un risultato atipico, inaspettato anche per noi. Era importante reagire dopo la sconfitta con la Spal e dare dei segnali, ma abbiamo ancora il ricordo della sconfitta con la Spal e dell’opportunità persa per essere più in alto in classifica. Siamo concentrati sulla prossima partita: come si volta pagina dopo una sconfitta, voltiamo pagina anche dopo una vittoria”.

Gasperini ha grande stima nei confronti del Genoa, nonostante la posizione di classifica: “Sono una buona squadra, domenica scorsa a Firenze hanno fatto un’ottima gara, sfiorando la vittoria. Ora si entra in un momento del campionato dove tutte le squadre danno qualcosa in più, e giocare contro il Genoa non è mai semplice, serviranno attenzione e qualità. Dobbiamo avere la testa forte e capire che questo è il momento in cui si possono mettere le basi per una grande volata finale, si deve provare a spingere”. Ironia della sorte, Gasperini troverà sulla propria strada una delle colonne di queste stagioni atalantine, Andrea Masiello, appena ceduto al Genoa. “Masiello è stato un simbolo della nostra squadra, lo ringrazio per quello che ha fatto in questi anni. A Genova gli auguro di poter dare un contributo determinante”.