“Può succedere di tutto”. E’ il mantra di Gian Piero Gasperini alla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia, che l’Atalanta giocherà in trasferta al San Pçaoli. “Il Napoli è favorito perché giocain casa, ma pensando alla nostra vittoria nello scorso campionato nel calcio può succedere di tutto”, spiega il tecnico ai microfoni del tg sport di Rai 2, ricordando il precedente del 25 febbraio scorso quando i nerazzurri stesero i campani grazie alla doppietta di Caldara

“Ci proveremo anche questa volta, seppur consapevoli della forza dell’avversario che abbiamo di fronte – ha proseguito l’allenatore dei bergamaschi -. Se superassimo il turno sarebbe un traguardo fantastico per noi in questa stagione”. Il tecnico nerazzurro non ha ricette particolari per arginare l’attuale capolista del campionato: “Il Napoli può realizzare gol in qualsiasi momento sfruttando il suo gioco e la sua pericolosità offensiva – chiosa -. Noi dovremo essere attenti, evitando errori e cercando anche noi di essere pericolosi”.