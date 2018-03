– Il sorpasso della Juventus sul Napoli rilancia le ambizione bianconere che hanno l’opportunità di scappare via nel caso in cui dovesse battere l’Atalanta nel recupero del 3 aprile. Gian Piero Gasperini, però, allontana l’etichetta di ‘salva campionatò. “Se la classifica restasse invariata significherebbe che l’Atalanta avrebbe fatto un’impresa a Torino – le parole del tecnico Gian Piero Gasperini ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ su RadioUno -. La Juve ha dei record difficilmente battibili sul suo campo negli ultimi anni”.

SERVE IMPRESA A TORINO – “Non siamo noi che dobbiamo salvare il campionato – spiega poi il tecnico degli orobici -, dobbiamo fare il meglio per noi stessi. Con la Juve non finirà 0-0, è una squadra che segna sempre, quindi bisognerà segnare almeno un gol, e forse non basterà, per fare risultato. Bisognerà giocare una partita al massimo, sperando che loro sbaglino qualcosa”. Per lo scudetto la partita è ancora aperta: “C’è un punto di differenza: fino a qualche settimana fa lo meritava il Napoli, ora la Juve. Chi lo vincerà lo avrà meritato, anche se bisognerà riconoscere i meriti dell’avversario. Mancano 11 partite e non dovrà venire meno la convinzione: basta pochissimo e poi c’è lo scontro diretto: prima o poi il Napoli dovrà battere la Juventus per legittimare la sua corsa in campionato”.

CORSA EUROPEA – L’Atalanta, in chiave Europa League, dovrà fare i conti anche con il Milan: “I rossoneri sono forti ed in grado di fare filotti importanti. Possono inserirsi per la Champions. Noi dobbiamo pensare al nostro percorso, non abbiamo più l’impegno in Europa, un obiettivo questo che ci siamo prefissi strada facendo io e la squadra, senza pressioni da parte della società”. Ribadito che l’esperienza in Europa League ha arricchito l’Atalanta e che Gomez ha questo finale di stagione per rifarsi da qualche delusione di troppo, Gasperini svela di non essere stato cercato da Preziosi e dal Genoa e che non si tirerebbe indietro qualora finisse nel mirino del Napoli: “Alle chiamate delle squadre importanti si risponde sempre, ma lì c’è un ambiente ed un allenatore (Sarri, ndr) che stanno ottenendo risultati importantissimi. Non è questo il momento del mercato degli allenatori”.

ALZARE ASTICELLA AMBIZIONE – Il futuro di Gasperini potrebbe ancora essere nel segno di un’Atalanta, che a fine stagione perderà assai probabilmente Spinazzola, Caldara e forse altre pedine importanti: “La differenza economica con le grandi è esagerata, neanche volendo si possono trattenere certi giocatori. Il segreto sta nel rinnovarsi e trovare sempre altri giovani: non è facile per nessuno e questo è il compito dell’Atalanta, che è molto organizzata e può alzare il tiro delle sue ambizioni”.