La Champions all’orizzonte

– La vittoria in casa della Roma come punto di partenza. Gian Piero Gasperini chiede alla sua Atalanta di non cullarsi sul ricordo del successo dell’Olimpico, mantenendo alta la concentrazione sul Sassuolo: “A Roma abbiamo fatto una gara positiva ma ora dobbiamo voltare pagina e calarci velocemente nella nuova sfida. La classifica è buona ma corta, dovremo scendere in campo con la dovuta attenzione contro una squadra pericolosa, che si è rinforzata rispetto allo scorso anno e ha in Berardi il capocannoniere del campionato. Ricordo l’ultima volta in campionato contro il Sassuolo, era stata dura e lo sarà anche stavolta”.

L’Atalanta non potrà fare a meno di pensare alla sfida con lo Shakhtar, potenzialmente decisiva nell’economia del girone di Champions League dopo il tracollo in casa della Dinamo Zagabria: un’incombenza che porterà Gasperini ad attuare del turnover. “Dobbiamo recuperare velocemente le energie spese a Roma, dove abbiamo speso tanto in una partita importante. Quando giochi partite ravvicinate è difficile proporre sempre la stessa formazione, ma anche con Fiorentina e Roma ci sono stati cambi e abbiamo ottenuto buoni risultati”.

“Questa squadra non risente dei cambi”

Il tecnico comunque ha una certezza: “La compattezza di squadra non risente dei cambi di formazione. Il nostro valore aggiunto quest’anno”. Insieme alla ricchezza in avanti: “Zapata è in condizione stratosferica. Ha forza e qualità, anche nell’aiutare la squadra – spiega il Gasp -. Muriel è ‘desaparecido’ (tonsillite, già fuori mercoledì, ndr), ma lui e Malinosvkyi sono le alternative che prima non avevamo. Tutti intercambiabili, le punte: con la Fiorentina Luis ha giocato con Zapata, poi sono stati determinanti i subentrati Ilicic e Gomez. A Ferrara il contrario, con Muriel decisivo. A Roma Zapata l’ha aperta partendo dalla panchina”. Resta aperto il capitolo turnover: “Gosens era acciaccato, Toloi ha una botta alla caviglia, Kjaer è pieno di ‘punture di spillo’ alla prima partita di club dopo mesi, Palomino ha fatto due partite tiratissime”. Dietro sono pronti Djimsiti e Masiello, in corsia Arana se Castagne avesse bisogno di riposo. Ma non ci sono solo loro, suggerisce l’uomo in panchina: “Il livello si alza giocando, anche solo uno spezzone di partita. Arana ne ha già guadagnati un paio. Ibañez e Barrow sono pronti a giocare dall’inizio, col Sassuolo potrebbero trovare spazio”.

“Sorpresi da Kajer? Il merito è suo”

La bella notizia dell’altro ieri è la porta intatta per la prima volta dall’estate: “Per me nemmeno col Genoa avevamo preso gol – scherza Gasperini, riferendosi al rigore inesistente di Djimsiti su Kouame -. Kjaer ha fatto benissimo all’esordio, ha esperienza europea invece impossibile stabilire a priori se potesse fare una prestazione di tale livello. Il merito è suo: si trattava solo di buttarlo in campo”. Ancora, sul segreto del buon rendimento iniziale: “L’unica spiegazione possibile è che il gruppo è già consolidato. Un Mancini in meno e qualche nuovo in più. Muriel e Malinovskyi inseriti subito, Arana e Kjaer giunti in dirittura d’arrivo del mercato. Un vantaggio senza dubbio. Ma la prima in Chmpions, a Zagabria, non l’abbiamo ancora digerita…”.