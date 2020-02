“Lecce cresciuto molto”

“Dobbiamo centrare i tre punti in almeno 6-7 partite se vogliamo arrivare nelle prime quattro del campionato e ottenere di nuovo il pass per la Champions”. Alla vigilia di Lecce-Atalanta, Gasperini traccia una tabella per raggiungere per il secondo anno consecutivo la massima competizione europea.

Il tecnico orobico però non si fida del Lecce, avversario domenica alle 15 al Via del Mare, dove i ragazzi di Liverani hanno vinto le ultime due gare: “E’ una squadra che è cresciuta durante il campionato. Nell’ultimo turno ha perso male contro la Roma, ma prima ha fatto risultati importanti e a gennaio si è molto rinforzata. Sarà una gara difficile, come tutte quelle contro le squadre che si devono salvare”.

“Settimana strana, clima di incertezza”

Inevitabile poi il discorso legato al coronavirus e ai rinvii delle partite: “È una situazione che tocca tutti quanti – dice Gasperini -, queste notizie destano attenzione. Speriamo si possa risolvere, ma sappiamo benissimo che sarà una cosa lunga”. Precauzionalmente, in base alle direttive governative e regionali, la società orobica aveva precedentemente annullato la conferenza stampa sostituendola con una breve video-intervista. “La squadra ha passato una settimana un po’ strana, con molta attenzione a queste notizie. Ma ci siamo comunque allenati intensamente e siamo pronti a giocare anche se in un clima di incertezza”.

Out Djimsiti e Toloi

Problemi in difesa per Gasperini che, oltre a Toloi, dovrà fare a meno anche di Djimsiti: “Non hanno recuperato, il resto del gruppo sta bene”, dice l’allenatore nerazzurro che, oltre a Caldara, potrebbe arretrare De Roon in difesa oppure optare per la difesa a 4. Ecco i 21 convocati: 22 Raoul Bellanova, 3 Mattia Caldara, 90 Ebrima Colley, 7 Lennart Czyborra, 21 Timothy Castagne, 15 Marten de Roon, 11 Remo Freuler, 95 Pierluigi Gollini, 10 Alejandro Dario Gomez, 8 Robin Gosens, 33 Hans Hateboer, 72 Josip Ilicic, 18 Ruslan Malinovskyi, 9 Luis Muriel, 55 Caleb Okoli, 6 Jose’ Luis Palomino, 88 Mario Pasalic, 31 Francesco Rossi, 57 Marco Sportiello, 5 Adrien Tameze, 91 Duvan Zapata.

Tifosi Curva Nord: “Non andremo a Lecce”

I tifosi della Curva Nord non seguiranno l’Atalanta a Lecce: “Mercoledì la trasferta di Lecce è stata aperta, venerdì sera è stato chiuso il settore ospiti, il sabato mattina è stato riaperto – si legge nella nota, tramite post sulla pagina facebook ‘Sostieni la Curva’ -. In modo irrispettoso sono stati presi in giro tutti quei tifosi che hanno preso ferie e prenotato mezzi per muoversi”. Il riferimento è all’apertura tardiva dei botteghini, comprese le vendite on line sul circuito VivaTicket, dei biglietti del settore ospiti dello stadio “Via del Mare”, e alla sospensione temporanea in attesa di conferme mai arrivate circa il divieto di trasferta per l’emergenza Coronavirus: “Non siamo i burattini di nessuno quindi a Lecce non si saremo – spiegano -. La dignità e il rispetto, per noi, vengono prima di tutto. Curva Nord Bergamo”. Nel settore ospiti dell’impianto leccese, comprensivo di 1.075 posti, a tutto ieri sera risultavano venduti 187 biglietti; oggi, alla riapertura, ce ne sono ancora 301 invenduti nel settore Distinti Sudest Ospiti Inferiore, mentre quello Superiore non è disponibile. Secondo notizie giunte dal Comitato Provinciale per l’Ordine Pubblico di Lecce, i sostenitori nerazzurri al loro arrivo nel prefiltraggio, prima dell’accesso ai tornelli, verranno sottoposti a termoscanner e prescrizioni secondo i protocolli del Ministero della Salute.