BERGAMO – “Abbiamo i piedi ben piantati per terra nonostante tutti i complimenti: quando ci parlano di scudetto è una cosa mediatica, che non ci riguarda”. Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, parla così alla vigilia del match del San Paolo contro il Napoli. Una sfida per tentare di mantenere il terzo posto in classica con gli azzurri attualmente quarti a -3 dai bergamaschi.

“Abbiamo carte da giocare”

“Domani a Napoli ci aspetta un esame molto duro, ma anche prestigioso. Superarlo ci darebbe grande forza”, ha detto Gasperini in conferenza stampa. “L’attuale terzo posto è uno dei vantaggi con cui affrontiamo questa gara, perché significa che abbiamo carte da giocare e abbiamo acquisito credibilità”, ha aggiunto il Gasp. I nerazzurri sono reduci dal 7-1 rifilato all’Udinese e le disfatte europee sembrano ricordi lontani. Con 20 punti in 9 gare che valgono il terzo posto, l’Atalanta vuole continuare a stare nelle posizioni di classifica che contano: “In questo momento stiamo bene, affrontiamo questa gara consapevoli di poterci giocare le nostre carte – ha detto ancora Gasperini – E’ molto bello veder giocare il Napoli, è una squadra con molte soluzioni offensive. Può essere un test importante anche in vista del Manchester City”.

“Ha ragione Percassi: obiettivi per gradi”

“Stanno arrivando tanti apprezzamenti, ma noi e tutto l’ambiente abbiamo i piedi ben piantati per terra. Sappiamo che è una corsa a tappe molto lunga, ci piacerebbe restare nelle zone alte della classifica dove siamo stati negli ultimi anni”, ha aggiunto il tecnico nerazzurro.

“20 punti dopo 9 giornate fanno parlare qualcuno di scudetto, ma ha ragione il presidente Percassi quando parla di obiettivi per gradi – ha continuato Gasperini -. E la salvezza è sempre stato storicamente il primo per l’Atalanta. Realisticamente quello successivo è restare tra i primi 6-7 posti. Strada facendo, se riusciremo a fare meglio, lo scopo è ripetere quello che abbiamo fatto l’anno scorso”.

“Masiello e Palomino in dubbio”

Riguardo i giocatori, in particolare Masiello e Palomino, Gasperini ha detto: “Vediamo oggi, abbiamo avuto pochissimo tempo ma vale per tutti. Questo allenamento di oggi diventa decisivo per le scelte di domani, c’è qualcosa da valutare, Palomino e Masiello sono in dubbio”. Su Zapata: “Con il Cagliari sarà molto difficile vederlo, è in via di guarigione. Sugli infortuni muscolari siamo stati fortunati, quello di Duvan è il primo caso. Bisogna stare attenti. Oggi si sta già allenando bene”. Però c’è Muriel in grande forma: “Lui si esprime meglio più vicino possibile alla porta – ha spiegato il tecnico -. Ha la capacità di controllo ed un’immediatezza di tiro, è un tipo di attaccante diverso, va usato dentro l’area dove è difficile marcarlo. Lui nel ruolo di Ilicic fa più fatica, ha alcune caratteristiche che nel nostro reparto offensivo non ci sono. Quando poi ci saranno tutti vedremo cosa fare. Io la metto più sul piano delle partite, dobbiamo avere delle soluzioni sulla base delle caratteristiche dei giocatori. Se riusciamo a combinare quelle va bene, non possiamo giocare tutti insieme. È una forza che ci permette di vincere le partite”, ha concluso Gasperini.







