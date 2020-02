BERGAMO – “La partita di Champions ci ha sicuramente tolto delle energie mentali”. Gian Piero Gasperini sembra quasi voler avvisare i suoi tifosi: contro il Sassuolo potrebbe non scendere in campo la migliore Atalanta possibile, ancora prosciugata dalla sfida con il Valencia. “Dobbiamo essere bravi a dimenticare quella partita perché ci attende un’altra gara importante. Il Sassuolo sta facendo bene, a parte l’ultima sconfitta con il Parma che secondo me è stata immeritata. Ha un sistema di gioco molto propositivo, giocano in modo offensivo e hanno giocatori d’attacco veloci e pericolosi. Sarà difficile, dobbiamo subito concentrarci sul campionato”.

Possibile turnover

L’entusiasmo del successo netto sul Valencia è però ancora nell’aria: “Dalle vittorie bisogna trarre spinta e voglia di continuare a fare risultato, non dobbiamo sentirci appagati”. Possibile qualche scelta di formazione a sorpresa: “Rinunciare a Ilicic e Gomez contemporaneamente peserebbe molto sugli equilibri dell’attacco: sarebbe come se la Juve lasciasse fuori insieme Ronaldo e Dybala o l’Inter Lukaku e Lautaro. Non ho intenzione di lasciar fuori l’uno e l’altro, poi vedremo a partita in corso. Ieri tanti giocatori erano ancora affaticati, i titolari di mercoledì erano alla prima seduta piena. Ci sta che in formazione possa esserci qualche avvicendamento: c’è chi si merita a prescindere la chance dall’inizio. Ma non ho voglia di stravolgere la squadra”.







