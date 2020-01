“Zapata e Caldara stanno bene”

“Dopo la partita con l’Inter c’è stato un po’ di calo nervoso, ora bisogna ripartire. E’ un campionato dove tutti lottano per un obiettivo, nel girone di ritorno sarà una battaglia contro ogni squadra”. Gian Piero Gasperini ammette una piccola difficoltà mentale della sua Atalanta, reduce dal doppio ko contro Fiorentina e Spal. La reazione è attesa sabato sera in casa del Torino, un match importante per l’Europa.

Nonostante la piccola flessione, Gasperini comunque non fa drammi: “Nell’arco di un campionato un inciampo capita. Non possiamo cadere in errori di presunzione, il risveglio sarebbe brusco – spiega il tecnico -. Non ci sono squadre spacciate o fuori dai loro obiettivi, sia per la salvezza che per l’Europa, né distanze così grandi tra le avversarie”. Contro i granata ci sarà anche da riscattare il ko dell’andata (sul neutro di Parma): “Al di là dei meriti del Torino, l’avevamo un po’ buttata noi. Ma appartiene al passato. Pensiamo a quella di sabato, contro una squadra costruita per l’Europa che ha vinto le ultime due contro di noi. Uno scontro di livello: noi abbiamo sempre saputo reagire, concentrazione e determinazione devono essere al massimo”. Il tecnico orobico parla poi della formazione: “Gomez ha recuperato, Castagne invece non si allena ancora con la squadra. Dopo la partita con l’Inter due sabati fa si è fermato nonostante avesse giocato solo qualche minuto. Dall’intervento ad agosto (al menisco, ndr) si è trascinato qualche problema (ginocchio sinistro, ndr). Speriamo rientri presto, ultimamente per noi è stata una perdita importante”. Buone notizie anche su Zapata e Caldara: “Duvan anche lunedì ha mostrato un’ottima condizione, ha fatto pure l’assist a Ilicic. Fisicamente è recuperato. Mattia è già inserito dopo essere stato fermo da tempo: il top della condizione lo raggiungerà entro qualche settimana. I suoi valori si vedono, ha solo bisogno di giocare”.

“Mercato? I migliori restano”

Tra entrate e uscite, l’Atalanta è una delle squadre più attive del mercato. Gasperini fa il punto: “A oggi ci sono Caldara e Czyborra in più , sono andati via Kjaer, Barrow, Ibañez, Arana e Masiello se si perfezionerà l’operazione (col Genoa, ndr)”. L’esterno tedesco non sarà disponibile fin da subito però: “Ha una piccola contrattura da smaltire, quindi non sarà convocato. Ha molto entusiasmo e voglia di fare, non lo rischio se ha problemi muscolari. Dobbiamo ancora conoscerlo”. La speranza è che il modello dei talenti da valorizzare possa ripetersi: “L’Atalanta ha ricavato buoni introiti anche da chi ha giocato poco. I giocatori più importanti non sono sul mercato: adesso si sostituiscono i partenti con ragazzi di prospettiva, vedi Czyborra e i duemila (Raoul Bellanova in prestito dal Bordeaux e Bosko Sutalo dall’Osijek, da ufficializzare ancora, ndr). È la politica societaria: si spera che ne esca qualche pezzo importante”.