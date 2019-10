“Lazio e City, siamo pronti”

Il Gasperini furioso. L’allenatore dell’Atalanta ha sfogato tutta la sua rabbia per l’infortunio occorso al suo centravanti, Duvan Zapata, costretto a rimanere ai box un mese: “Basta con le amichevoli internazionali, sono tatticamente tecnicamente inutili e non le guarda nessuno. Un giocatore è costretto a girare il mondo per partite dove in palio non c’è nulla. Non si possono fermare per tre volte in tre mesi campionato e coppe. Meglio un’unica grande sosta. Questo scempio deve finire”.

Da quando è a Bergamo Zapata ha saltato una sola partita in un anno e mezzo. Gasperini, in vista della Lazio, prepara le alternative: “Le soluzioni alla sua assenza sono Gomez-Ilicic con Malinovskyi dietro oppure Muriel e Ilicic davanti”. Contro i biancocelesti sarà la rivincita dell’ultima finale di Coppa Italia, ma Gasp non porta rancore: “Ogni impegno ha una storia a sé, il contesto e il contorno non saranno gli stessi. Siamo all’ottava giornata di un campionato che riserva molti scontri duri all’insegna dell’equilibrio. Abbiamo molte trasferte ma non ci spaventano: restiamo concentrati sulla nostra stagione”. Dopo i biancocelesti c’è il City in Champions: “Quando inizi una serie di 7 partite in 21-22 giorni, ti sembrano tutte complicate, ma vanno affrontate pensando a una gara per volta. Iniziamo questa striscia impegnativa con una gara importante, la vittoria con il Lecce ha lasciato un bel segno e ora siamo pronti per questa partita, sarebbe importante ripartire bene dopo la sosta”.

“Muriel e Ilicic stanno bene”

Tornando alla formazione, a protezione di Gollini, probabile riposo per Toloi e Masiello con la proposizione del terzetto Djimsiti-Kjaer-Palomino; sui lati Hateboer e Gosens con Castagne in caldo per la coppa; Pasalic in mezzo con De Roon (Freuler pronto per l’Etihad Stadium) e dalla cintola in su si vedrà: “Muriel ha superato le tre settimane in cui ha avuto qualche noia dopo un’ottima partenza, tra il ginocchio e la tonsillite – conferma Gapserini -. Nonostante sia rientrato da poco dalle due amichevoli con la Colombia, l’ho visto bene. Ilicic è ok, che abbia giocato due volte su due novanta minuti nella Slovenia non incide negativamente. Ma quando si parla di alternative, si parla di gente che fin qui ha praticamente sempre giocato: all’inizio o a partita in corso mi pare che anche Malinovskyi abbia giocato otto volte su nove”.