“Dopo Napoli siamo più forti”

Il Cagliari prima del Manchester City. Gian Piero Gasperini chiede alla sua Atalanta di pensare una partita alla volta. Mercoledì contro la corazzata di Guardiola sarà probabilmente l’ultima spiaggia per rimanere in Europa, ma anche l’impegno di domenica contro i sardi non va sottovalutato: “Il Cagliari ha fatto una campagna acquisti importante, è una società che ha molta voglia di crescere, è una squadra che sta facendo molto bene e sarà una sfida di livello tra due squadre che stanno bene. Per noi sarà una partita molto importante”.

Gasperini chiede così ai suoi ragazzi di difendere il terzo posto: “Una vittoria ci porterebbe in alto e potrebbe creare un distacco con chi insegue visto che ci saranno degli scontri diretti – aggiunge il tecnico orobico -. Partite come quelle di Napoli ti danno forza, perché anche in difficoltà riesci a fare risultato”. E ancora sulla squadra di Maran: “Il Cagliari è una squadra molto dinamica, essenziale, che sa difendere e ripartire. Ha giocatori come Nainggolan capaci di segnare con tiri da lontano”.

“No allenatori che chiamano Var”

Non poteva mancare l’argomento Var dopo le tante polemiche sullo scontro Kjaer-Llorente del San Paolo. “Non è una soluzione consentire agli allenatori di chiamare il Var: se io sono a 70 metri, cosa posso vedere meglio dell’arbitro o dell’assistente?”. Polemiche dunque destinate a durare: “Il problema è che a bocce ferme l’interpretazione è completamente diversa dal campo. Così si alimentano continuamente discussioni: i due rigori per la Lazio due sabati fa per me non c’erano e per Inzaghi sì. Capire quando può intervenire il Var è difficile: solo sul gol, sui rigori, sugli episodi dentro l’area? E i falli di mano? C’è bisogno di chiarezza, di riepilogare le regole e rivederle”.