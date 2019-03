Il Chievo costringe al pareggio a Bergamo l’Atalanta sull’1-1. Dopo le sconfitte di Roma e Torino, la squadra di Gasperini perde una grande chance per agguantare i giallorossi al quinto posto e staccare i granata nella corsa all’Europa, ma si porta a 45 punti al pari della Lazio e sopra i granata fermi a 44. Il Chievo conquista un punto ma resta comunque ultimo a 11 punti. Per i clivensi va in gol Maggiorini al 32′ sfruttando al meglio un lancio dalle retrovie. Il portiere Gollini in uscita si oppone all’attaccante ma la palla resta lì e il giocatore del Chievo in girata insacca la rete dell’1-0. Il pari dei bergamaschi arriva al 56′ con Freuler che tocca per Zapata che fa da sponda per Ilicic che davanti a Sorrentino non fallisce e sigla il definitivo 1-1.

