BERGAMO – Il Cagliari di Maran, solido e bravo nel non sprecare occasioni, battendo l’Atalanta a Bergamo si è portato al pari dei bergamaschi al quarto posto, a 21 punti. Con la vittoria per 0-2 dei sardi – al terzo successo di fila a Bergamo – si interrompe il record della banda Gasperini, che nelle prime 10 giornate di campionato aveva segnato almeno 2 gol in ogni partita. Si allunga invece a nove partite l’imbattibilità del Cagliari (6 vittorie e 3 pareggi), che non perde dalla seconda giornata, alla Sardegna Arena contro l’Inter. Nella vittoria cagliaritana, sotto la pioggia battente, pesano anche l’espulsione di Ilicic – rosso diretto al 39′ del primo tempo per una pedata a gioco fermo rifilata a Lykogiannis – e la poca lucidità dell’Atalanta in attacco, che non è riuscita a chiudere nessuna delle tante occasioni create.

Il primo tempo era cominciato con una situazione di equilibrio fra le due squadre, in costante lotta sulle fasce, impegnate a costruire il gioco a turni alterni. Dopo 25 minuti Maran ha arretrato i suoi, per fare giocare l’Atalanta con campo libero alle spalle e tentare di partire in contropiede. E ha rinfoltito il centrocampo, creando superiorità numerica. Ma più della strategia, nel vantaggio cagliaritano ha pesato la sfortuna atalantina: al 32′ Lykogiannis ha calciato una punizione dalla fascia destra, Cacciatore ha deviato la palla, Pasalic la ha cacciata nella propria rete. L’Atalanta non si è data per vinta, ma non era giornata: 5 minuti dopo l’autogol, Gomez ha stampato sulla traversa un bel tiro da fuori, la palla è carambolata sulla schiena di Olsen ed è finita incredibilmente fuori. Anche in dieci, dopo l’espulsione di Ilicic sul finire del primo tempo, l’Atalanta ha provato invano a dare l’assalto alla porta di Olsen.

Nella ripresa, senza più Ilicic, Gasperini ha tolto anche l’altro trequartista, Gomez. E ha cercato qualità inserendo Malinovskyi. Dentro anche Hateboer per Gosens. Ma il Cagliari, oeganizzato e roccioso, non ha smesso di pressare su ogni pallone ed è stato velocissimo a ripartire appena l’Atalanta inevitabilmente ha dovuto concedere spazio. E così al 13′ è arrivato lo 0-2 cagliaritano, con Simeone sceso in fascia destra che ha passato indietro per il gol di Oliva. L’assedio ininterrotto dell’Atalanta non ha prodotto occasioni davvero pericolose, complice Muriel a cui è sempre mancata l’ultima zampata. E il Cagliari è potuto partire in contropiede con Nandez e Joao Pedro, offeso all’inizio della ripresa dai soliti buu razzisti. A ululare sono stati in pochi, ma si sono sentiti.

Atalanta-Cagliari 0-2 (0-1)

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, Freuler, Pasalic, Gosens (1′ st Hateboer); Gomez (1′ st Malinovskyi); Ilicic, Muriel (33′ st Barrow). (31 Rossi, 57 Sportiello, 4 Kjaer, 5 Masiello, 41 Ibañez, 13 Arana, 79 Traore). All.: Gasperini.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Castro (43′ st Ionita), Oliva, Rog (26′ st Nandez); Nainggolan; João Pedro, Simeone (39′ st Cerri). (1 Rafael, 20 Aresti, 40 Walukiewicz, 2 Pinna, 3 Mattiello, 24 Faragò, 8 Cigarini, 27 Deiola, 26 Ragatzu). All.: Maran.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Reti: nel pt 32′ Pasalic (autogol); nel st 13′ Oliva.

Angoli: 13-2 per l’Atalanta.

Recupero: 1′ e 3′.

Espulso: Ilicic al 39′ pt per fallo di reazione.

Ammoniti: Rog, Lykogiannis, Oliva, Malinovskyi per gioco falloso, Toloi per comportamento non regolamentare.

Var: 3.

Spettatori: 18.617 di cui 2.069 paganti (incasso 58.090 euro) e 16.548 abbonati (quota partita 343.987,95 euro).





Fonte