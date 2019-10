L’Atalanta di Gasperini beffata al 95′, nonostante una partita gagliarda e costantemente all’attacco. I nerazzurri vengono battuti 2-1 dallo Shakhtar Donetsk a San Siro nella seconda gara per i nerazzurri nel gruppo C di Champions League dopo il deludente esordio di Zagabria. L’Atalanta parte bene, sbaglia un rigore con Ilicic, prende un palo e passa in vantaggio con Zapata ma poi subisce il ritorno degli ucraini, subisce il pari di Moraes al 41′ del primo tempo, senza riuscire nella ripresa, nonostante le tante occasioni, ad andare ancora in rete, e subisce il gol vittoria degli ucraini al 95′ con Solomon.

