La condotta dell’Atac “legittimamente è stata ritenuta scorretta, in quanto contraria ai canoni di diligenza richiesti, nonché ingannevole” e la tesi dell’Autorità in merito all’ingannevolezza della pratica è “logica e adeguatamente argomentata”. Così il Tar del Lazio nella sentenza che respinge un ricorso dell’azienda di trasporti romana per contestare la maxi sanzione da 3,6 mln di euro inflittale dall’Antitrust nel luglio 2017 per una pratica commerciale, ritenuta scorretta, su corse cancellate e mancata informazione ai consumatori.

L’Antitrust aveva concluso l’istruttoria avviata d’ufficio nei confronti di Atac a novembre 2016 accertando una pratica commerciale scorretta

nell’offerta del servizio pubblico di trasporto ferroviario nell’area metropolitana di Roma consistente nella falsa prospettazione, attraverso l’orario ufficiale diffuso presso le stazioni e nel sito internet www.atac.roma.it, di un’offerta di servizi di trasporto frequente e cospicua, a fronte della sistematica e persistente soppressione di molte corse programmate, nonche’ nella omessa informazione preventiva ai consumatori in merito alle soppressioni previste.