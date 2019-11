Era il 1989, quattro ingegneri taiwanesi con esperienza nei laboratori di Ricerca e Sviluppo di Acer si misero in proprio e realizzarono la prima scheda madre a marchio Asus, scegliendo il nome della società dalle ultime lettere di Pegasus, il mitico cavallo alato. E’ iniziata così l’avventura di T.H. Tung, Ted Hsu, Wayne Hsieh e M.T. Liao, fondatori del colosso tecnologico che ha rivoluzionato il mondo dell’hardware e che oggi è celebre in tutto il mondo non solo per la componentistica, ma anche per i notebook fin dal 1997, per gli smartphone dal 2014 e i prodotti per il gaming a brand Rog – Republic of gamers.

