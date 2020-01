Quattro pregiudicati italiani e uno albanese e sono stati arrestati in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Roma per associazione armata finalizzata al traffico transnazionale di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi alterate e ricettazione. Il blitz, condotto dagli agenti della squadra mobile di Roma, denominato ‘operazione ‘Aquila Nera 2018’, è scattato questa mattina. In manette è finito anche Fabrizio Fabietti, 42 anni, già arrestato nel corso dell’operazione Raccordo Criminale contro un’organizzazione dedita al narcotraffico capeggiata secondo gli inquirenti dallo stesso Fabietti e da Fabrizio Piscitelli alias Diabolik.

