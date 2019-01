“C’è tanta concentrazione sulla norma, che è il reddito di cittadinanza, ma per noi rimane il tema del quadro generale del welfare. Sarà importante la strada che si seguirà per le professionalità da inserire nei centri per l’impiego, a partire dal ‘Navigator’. E se sono residente da dieci anni in un Paese regolarmente, pago i contributi, non si capisce perché non debba poter usufruire di uno strumento di welfare”. Così il presidente del Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali, Gianmario Gazzi, commenta, con Adnkronos/Labitalia, le ultime bozze sul reddito di cittadinanza.

Fonte